Premios Emmy 2023: los récords y datos claves que tenés que saber

Atención fanáticos de las series y programas de televisión, porque la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de los nominados a la 75° edición de los Premios Emmy.

Una nueva ceremonia que reúne lo mejor del entretenimiento episódico norteamericano está por llegar, para celebrar a lo grande los títulos que inundaron las pantallas de millones alrededor del mundo durante el 2022 y principios del 2023.

Premios Emmy Foto: Premios Emmy

Grandes figuras se lookearán como nunca para posar en la alfombra roja y disfrutarán de una noche de premios el próximo 18 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida por TNT y HBO Max.

HBO Max se mantiene en el trono

Los Premios Emmy 2022 sorprendieron con la noticia de que HBO Max desplazó a Netflix de su lugar privilegiado dentro de los nominados. Este año la plataforma de streaming se mantiene en el podio con múltiples récords batidos.

HBO Max Foto: HBO Max

Muchos son los títulos que conquistaron al público en este último tiempo, los cuales en su mayoría se encuentran dentro de los catálogos de los ya mencionados servicios junto a Paramount+, Star+ y Disney+, aunque, Amazon Prime Video no se queda atrás.

De todas formas, si se hace un repaso de las producciones preferidas del público - House of the Dragon, Succession, The Last of Us, The White Lotus - caeremos en la cuenta de que HBO Max es el líder indiscutido - aunque, desde ya que, Netflix se mantiene en el top con series como Merlina, Stranger Things, Better Call Saul o The Crown -.

Succession Foto: via pais

En concreto, en los Premios Emmy 2023, HBO Max batió récords con 27 nominaciones para la temporada final de Succession, el programa más nominado este año, haciendo historia con 3 nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Además, The Last of Us, que se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y The White Lotus que rompió su última marca y arrasó en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con 9 nominaciones.