Hollywood está pasando por una nueva etapa de actores. Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y Timothée Chalamet son los artistas que generan mayor difusión en la industria cinematográfica.

Este último ha formado parte de las últimas grandes producciones de Hollywood. Dune, Call my by your name y Wonka son algunos de los éxitos que ha gozado la taquilla.

"Dune 2", la elegida de Spielberg. / Gentileza

“Si querés cambiar el mundo, no hay nada que te lo impida Y me gusta todo ese enfoque optimista y positivo del joven Willy, que no toma un no como respuesta y se niega a renunciar a sus sueños”, destacó Chamalet en una entrevista para Marie Claire sobre su rol en Wonka.

Ahora bien, Timothée se encuentra actualmente grabando el biopic de Bob Dylan “A Complete Unknown” en Nueva York. Sin embargo, ya formaría parte de un nuevo proyecto.

En qué consiste el nuevo proyecto de Timothée Chalamet

El protagonista de “Beautiful Boy” protagonizará ‘”Marty Supreme”, la nueva película de A24. Esto fue confirmado por Variety, quien aseguró que estará dirigida por Joshua Safdie y producida por Marty Reisman y el mismo Chalamet.

Timothée Chalamet, uno de los protagonistas de la historia. Foto: Rotten Tomato

“El dúo ha publicado continuamente trabajos contemporáneos, crudos y sin ataduras durante la última década. Cada película se basa en los rasgos de la anterior, pero nunca sacrificando su crudeza innata”, destacó el actor sobre el dúo entre el director y Ben Safdie en 2019.

La cinta se centraría en Marty Reisman, un jugador distinguido de ping-pong. El deportista obtuvo 22 campeonatos entre 1946 y 2002 más cinco medallas de bronces en los mundiales de tenis de mesa.

Timothée Chalamet regresará con otro biopic: ¿de qué se trata? Foto: Getty Images

Respecto a la trama en sí, Safdie dirigirá la película a partir de un guion que ha escrito junto con Ronald Bronstein. Se prevé que se base en The money player: The confessions of America’s greatest table tennis champion and hustle, la biografía de Reisman

Por el momento, A24 ni el director han revelado más datos sobre la trama. Asimismo, no han destacado cuándo se estrenaría en los cines. Sin embargo, este sería el regreso de Safdie a A24 desde 2019.

El jugoso contrato de Timothée Chalamet

Desde otro aspecto, los copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros. Motion Picture Group, cerraron un acuerdo con el actor para futuras producciones. De esta forma, el estudio siempre respaldará sus proyectos profesionales.

Se reveló el primer tráiler oficial de “Wonka”: Johnny Depp le otorga su lugar al joven Timothée Chalamet Foto: web

““En los últimos años, hemos admirado no solo el compromiso de Timothée con su oficio, que es evidente en la variedad y profundidad de sus variados roles, sino también su inquebrantable dedicación para dedicar el 100% de su tiempo y atención a cada proyecto que tiene hecho aquí en Warner Bros y en otros lugares”, destacó en un comunicado.