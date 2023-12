Quién es Timothée Chalamet, el joven actor que triunfa en Hollywood y le quitó el papel de Willy Wonka a Johnny Depp.

Wonka llegó a los cines del mundo este 7 de diciembre, en lo que es uno de los estrenos más esperados del año. Luego de casi 20 años desde el estreno de Charlie y la fábrica de chocolates y 52 años desde Willy Wonka y la fábrica de chocolates, esta historia está de regreso.

En esta oportunidad, es Timothée Chalamet el encargado de dar vida al excéntrico Willy Wonka. Este joven actor que se ha vuelto toda una estrella de Hollywood le ha quitado - en buena fe, gracias a su talento - el papel a Johnny Depp, quien a su vez había “reemplazado” a Gene Wilder.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Timothee Chalamet, centro, en una escena de "Wonka". (Jaap Buittendijk/Warner Bros. Pictures vía AP) Foto: Jaap Buittendijk

Es importante resaltar que ninguno de estos actores efectivamente reemplaza al otro, sino que, se tratan de diferentes versiones, es decir, reboots, de una misma historia. Será cuestión de que los espectadores elijan cuál es su favorita y, por ende, cuál es el Wonka dueño de su corazón.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet es un talentoso y altamente reconocido actor de tan solo 27 años. Conocido por su apariencia distintiva, estilo expresivo de actuación y versatilidad, se ha convertido rápidamente en uno de los actores jóvenes más destacados y aclamados de Hollywood.

Timothée Chalamet

Obtuvo el reconocimiento del público y elogios de la crítica por su papel en la película de 2017 Call Me by Your Name, dirigida por Luca Guadagnino. En la película, Chalamet interpretó a Elio Perlman, un joven que explora su sexualidad durante un verano en Italia. Su actuación le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor, convirtiéndolo en uno de los actores más jóvenes en recibir tal reconocimiento.

Timothée Chalamet en Call me by your name. Foto: Luca Guadagnino

Desde entonces, ha continuado construyendo su exitosa carrera con roles destacados en películas como Lady Bird, Beautiful Boy, Mujercitas y Dune. Su habilidad para transmitir emociones complejas e interpretar una amplia gama de personajes ha recibido elogios tanto de críticos como de audiencias.

Timothée Chalamet Foto: web

Ahora, brilla con el papel más importante de su vida: el de Willy Wonka. La película llegó a los cines este 7 de diciembre y ya cuenta con grandes críticas. La historia se centra en el joven Willy Wonka y en cómo conoció a los Oompa-Loompas en una de sus primeras aventuras.