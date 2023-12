Margot Robbie y Cillian Murphy revelaron la pelea que podría haber terminado con Barbenheimer

Este 2023 fue testigo de Barbenheimer, un fenómeno cinematográfico que se originó producto del estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer, dos películas que prometieron y lograron ser éxitos de taquilla a nivel mundial.

La película de Greta Gerwig y la de Christopher Nolan capturaron la atención de millones de espectadores en el mundo, quienes se dirigieron a las salas para maratonear ambas producciones. Grupos de amigos a lo largo y ancho del globo se organizaron para ver una producción atrás de la otra en su cine más cercano, y disfrutar así de la experiencia Barbenheimer.

Ahora, Variety decidió poner cara a cara a sus protagonistas, Margot Robbie y Cillian Murphy, y llevar este fenómeno al territorio de la vida real. En la entrevista disponible en YouTube, los actores hablaron de cómo fue el detrás de escena del estreno simultáneo y cómo trabajaron de forma conjunta entre ambas producciones para sacar el mayor provecho a la situación.

Una pelea que casi termina con Barbenheimer

En medio de la nota, Margot Robbie contó que no todos los productores veían con buenos ojos el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer, ya que temían que alguna saliera perjudicada por su contrincante en taquilla, lo cual terminó resultando en lo opuesto.

Margot Robbie y Cillian Murphy Foto: Variety

“Uno de sus productores [de Oppenheimer], Chuck Roven, me llamó, porque trabajamos juntos en otros proyectos, y me dijo: ‘Creo que deberían cambiar la fecha [de estreno de Barbie]’. Y yo le respondí: ‘No vamos a cambiar la fecha. Si tienen miedo de enfrentarnos a nosotros, cambien la fecha ustedes’. A lo que me contestó: ‘No vamos a mover nuestra fecha. Solo creo que sería mejor para ti hacerlo’. Y yo estaba como: ‘¡No nos vamos a mover!’”, reveló la actriz, quien se desempeñó también como productora de la película.

Cillian Murphy y Margot Robbie en su entrevista cara a cara. Foto: Variety

“De hecho, creo que esta es una gran pareja. Es una doble facturación perfecta, Oppenheimer y Barbie”, reflexionó Robbie, aunque aseguró que no siempre se sintió confiada: “El 90% de mí estaba segura de que hacer una película de ‘Barbie’ iba a ser a la vez un gran problema y un gran éxito, y el 10% de mí pensó: ‘Esto puede salir muy mal’. Si no hubiera sido Greta, entonces sí, esto podría haber sido un desastre absoluto’”, cerró.