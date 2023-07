No la vas a reconocer: así luce Margot Robbie sin una sola gota de maquillaje.

Margot Robbie se posiciona como una de las actrices de Hollywood más importantes de los últimos meses. Y es que la actriz de 33 años tiene la responsabilidad de encarnar a Barbie, la mítica muñeca infantil que tendrá un nuevo live action que se estrenará el próximo 20 de julio en los cines de Argentina.

Si bien ya se conocieron muchos detalles de la película que mantiene en vilo a los fanáticos, todas las noticias y datos de color que surgen de los protagonistas, son rápidamente difundidos por los usuarios de las redes sociales. Margot Robbie, previendo lo que podría llegar a ser el éxito de la película, decidió darse un descanso de las redes sociales.

Margot Robbie Foto: web

Sin embargo, eso no impide que sus fotos sigan circulando a través de las diferentes plataformas y cada vez que hace una aparición pública, sus seguidores enloquecen. La actriz que interpretó a Harley Quinn resulta ser una de las personalidades más observadas en el último tiempo.

Margot Robbie no para de robarse todas las miradas con cada uno de sus impresionantes looks en diferentes eventos. Sin embargo, esta vez es noticia por haberse difundido una foto suya sin maquillaje, situación en la que no se la suele ver. Pero esto no impactó a sus seguidores quienes aseguran que hasta al natural conserva su belleza.

Las fotos sin maquillaje de Margot Robbie. Foto: Redes

Su piel lisa y radiante es la envidia de todos y sus rasgos faciales se destacan sin ayuda de ningún producto de maquillaje, dejando a la vista sus espectaculares pecas. Si bien no se la suele ver con maquillajes muy cargados, esta vez no utilizó cosméticos para mostrarse en las pantallas. Sin dudas, cada vez que las estrellas salen al natural, generan revuelo y son fuente de confianza para los “simples mortales”.