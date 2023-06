Pileta, tobogán y pista de baile: así es la casa de ensueño de Barbie que llegó a Malibú y que se puede reservar

Barbie es una de las muñecas más conocidas en el mundo de los juguetes y como no podía ser de otra manera, finalmente, tendrá su propia película live action, con actores de carne y hueso a pesar de contar con un sin fin de films animados que causaron gran impacto en diversas generaciones a lo largo de los años.

En el marco del estreno de la película que tendrá a Greta Gerwig como directora y a Margot Robbie así también Ryan Gosling como protagonistas, la casa de ensueño de Barbie llegó a Malibú a modo de promoción con el fin de que cualquier fanático de la muñeca pueda alquilarla.

La casa de ensueño de Barbie estará disponible para alquilar dos días en el mes de julio en el marco del estreno de la película. Foto: AIRBNB/HOGWASH STUDIOS

Ser Barbie ahora es posible en Estados Unidos

Airbnb confirmó que la casa de Barbie estará disponible en su plataforma de renta de casas, con nada menos que Ken como anfitrión de la emblemática mansión.

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más... ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, se lee en la plataforma a nombre del mismísimo Ken.

Además de disfrutar de cada rincón de esta mansión, los huéspedes podrán tener acceso al “impresionante vestuario de Ken para encontrar la prenda playera que mejor les quede”, además de llevarse un juego de patines y una tabla de surf.

Las personas que deseen vivir la experiencia de la casa de los sueños de Barbie podrán reservar el espacio a partir del 17 de julio a las 10 de la mañana. Se ofrecerán únicamente dos estadías de una noche los días 21 y 22 de julio para dos huéspedes sin ningún costo.

Por lo que los interesados deberán estar al tanto de todas las actualizaciones para ser los afortunados de disfrutar de la casa de Barbie. Airbnb ha sido muy claro con el hecho de que las personas que logren reservar deberán cubrir sus gastos de ida y vuelta.