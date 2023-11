A sus casi 70 años, Guillermo Francella reveló lo duro que fueron sus comienzos como actor: “Se me reían”

Guillermo Francella es uno de los actores más reconocidos de la Argentina, incluso, a nivel internacional. A lo largo de su extensa carrera, demostró tener talento en diversos géneros cinematográficos y televisivos, consolidándose como una de las figuras más aclamadas del país.

Su versatilidad actoral le ha permitido interpretar un amplio abaníco de personajes, desde roles cómicos hasta dramáticos, lo que ha contribuido a su éxito y popularidad. Con humor y emoción, ha conquistado al público tanto en Argentina como en otros países de habla hispana.

Guillermo Francella

Francella ha dejado una huella indeleble en el público argentino. Su carisma lo ha llevado lejos, aunque su reconocimiento también viene desde el lado de la crítica especializada. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, y su legado ya forma parte de la historia del cine y la televisión argentina.

Los duros comienzos de Guillermo Francella

En el marco del estreno de la segunda temporada de El encargado, serie de Star+ en la que Guillermo Francella se desenvuelve como su protagonista, el actor mantuvo una entrevista con Clarín.

Guillermo Francella en El encargado. Foto: Redacción Los Andes

Desde Nueva York y vía telefono móvil, contó que no siempre la vida le fue sencilla. En sus comienzos como actor todo era cuesta arriba, y las puertas parecían, por momentos, cerradas con doble candado. En este sentido, expresó: “Es una profesión difícil, pero nunca bajé los brazos”.

Francella recordó lo dificil que era su situación económica en sus comienzos: “Me acuerdo de que era jovencito y quería sacar un crédito bancario. Cuando me preguntaban qué profesión tenía y decía que era actor, el gerente se reía y no me lo daba, porque en este trabajo nunca había una tranquilidad salarial”.

Guillermo Francella en El encargado.

Por suerte, siempre contó con el apoyo y sostén de su familia: “Tuve papás que me permitieron volar y nunca me pusieron obstáculos”. Por último, reflexionó: “Obviamente que la cuota de suerte siempre está, pero más que en la buena fortuna destaco mi constancia y tenacidad”.