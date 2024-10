¿Emily en París o Roma? La gran polémica de la serie de Netflix que involucró a Emmanuel Macron

“Emily in Paris” es una de las historias más populares de Netflix. La visión idealizada de París, el uso de la moda como construcción de relato y el amor son los elementos que utilizó Darren Star (creador de Emily in Paris y Sex and the City) para que la serie fuera un éxito indiscutible.

“Lo maravilloso de París es que nadie te juzga por no hacer nada. Aquí eso es casi un arte”, destacó el personaje de Mindy en uno de los episodios de Emily in Paris, la icónica serie de Netflix.

Ahora bien, el 15 de agosto se estrenó la parte dos de la cuarta temporada. En la misma, Emily está en una disyuntiva con Gabriel, quien está por “esperar” un hijo con su expareja. En medio de esta vorágine, la estadounidense recibe una oportunidad de negocios en una de las ciudades más importantes de Europa: Roma (Italia).

Emily in Paris 4: Netflix estrenó el avance de la parte 2 con nuevos romances y destinos

“Por una vez es algo espontáneo. Solo ten una aventura”, le recalcó Mindy Chen a Emily sobre su nuevo proyecto en Roma, Italia.

En el transcurso de esa travesía, conoce a Marcelo, un hombre que pronto se convertirá en su nuevo interés amoroso, capaz de hacerla olvidar a Gabriel y de su vida caótica pero hermosa en París. Esta disyuntiva será tan intensa que la quinta temporada de la serie podría desarrollarse en Roma.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in episode 408 of Emily in Paris. Cr. Stephanie Branchu/Netflix © 2024

“Es oficial, Emily in Paris regresa para una quinta temporada”, publicaron los canales oficiales de la serie, generando todo tipo de comentarios como: “¡Simplemente, ya no quiero ver más la relación tóxica de Emily y Gabriel! Equipo Marcelo”, “Por el bien de las mujeres de todo el mundo, Emily no puede volver con Gabriel otra vez”.

Tras el posible cambio de ciudades, se generó una disputa geopolítica. Todo habría empezado con Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien mostró sus ansias por “traer de vuelta” a Emily a su territorio.

¿Disputa política por Emily in Paris?

Todo comenzó con una entrevista que hizo el político para la revista Variety. Ahí, espetó que buscaría luchar por traer de vuelta a la serie que habría generado un impacto a la comunidad parisina.

El presidente francés Emmanuel Macron señala el Palacio del Elíseo, el martes 27 de agosto de 2024 en París. La coalición izquierdista francesa acusa a Emmanuel Macron de actuar de manera antidemocrática luego de que rechazara a la candidata del Nuevo Frente Popular para formar un nuevo gobierno tras las elecciones no concluyentes del mes pasado. (Foto AP/Thomas Padilla)

“Emily in Paris en Roma no tiene sentido (...) Lucharemos con fuerza. ¡Y les pediremos que se queden en París!”, aseveró el presidente de Francia sobre la posibilidad de que la protagonista tenga más protagonismo.

Finalmente, las declaraciones hicieron eco en el alcalde de Roma, quien se expresó algo desconcertado por sus dichos: “¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de qué preocuparse? (...) Me gustaría creer, al menos eso espero, que Macron estaba bromeando, porque debería saber que una productora como Netflix no acepta órdenes de jefes de Estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas”.