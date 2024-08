Agosto estuvo marcado con las nuevas tendencias de la moda y un Croissant. Y no, no se trató de los Juegos Olímpicos en París. Regresó Emily in Paris con su cuarta temporada.

Emily in Paris 4: Netflix estrenó el avance de la parte 2 con nuevos romances y destinos Foto: Netflix

“¡EMILY IN PARIS temporada 4 partes 1 llegará el 15 de agosto!”, destacó la cuenta oficial de la serie en Netflix.

La cuarta temporada de Emily in Paris se dividió en dos partes. La primera cuenta con diez capítulos donde (ALERTA SPOILERS) sucedieron diferentes acontecimientos, como el embarazo de Camille, la lucha de Gabriel por obtener su estrella Michelin y la problemática ética de Emily con un cliente.

Emily in Paris. Lily Collins as Emily in Emily in Paris. Cr. Stephanie Branchu/Netflix © 2024

Tras estas situaciones, Emily y Gabriel tendría la oportunidad de consolidar su relación. Sin embargo, nuevas problemáticas comenzarán a surgir con un nuevo país.

Cómo será la segunda parte de Emily in Paris 4

El tráiler de la segunda parte se estrenó este 26 de agosto. La misma comienza con un nuevo capítulo amoroso entre Emily y Gabriel, pese al embarazo de Camille.

El nuevo vínculo entre Camille y Gabriel generará fricciones con Emily, quien no buscaría romper la familia de ambos. Es por ello que cuando le surge una oportunidad de ir a un país por negocios, decide intentarlo.

“Por una vez es algo espontáneo. Solo ten una aventura”, le recalcó Mindy Chen sobre el nuevo proyecto de Emily.

Tras sumo pensar, la protagonista decide emprender una nueva oportunidad en otro lugar: Roma. Durante su tiempo en el lugar, se dispone a disfrutar con Marcelo Muratori (un nuevo interés amoroso) y alejarse de su vida caótica en París.

“Necesito un descanso del trabajo, París, todo”, le expresó Emily con cansancio a Marcelo.

Finalmente, Emily comienza a disfrutar su vida lejos de París, por lo que la pregunta final de Marcelo en el tráiler será clave en esta parte 2.

“¿Qué ciudad te gusta más? ¿París o Roma?”, le consultó Marcelo a Emily.

La nueva impronta de Emily in Paris

Con el nuevo tráiler, el concepto de la serie cambia un poco. Por estos capítulos, la serie se centrará en Roma, por lo que el nombre pasará a ser “Emily in Rome”.

“Porque todos los caminos llevan a Roma”, recalcó Netflix y el canal oficial de la serie como eslogan de la segunda parte.

“Emily in Rome” se estrenará el próximo 15 de septiembre. La cantidad de nuevos capítulos son cinco.