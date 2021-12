“Emily in Paris 2″ llegó a Netflix con su segunda temporada para continuar con nuevas historias protagonizadas por Lily Collins, en un mundo libre de pandemia y lleno de glamour. Los capítulos son 10 y seguramente los terminarás antes de darte cuenta.

*Spoiler alert*

En cuanto a su vida amorosa, se verá al inicio a Emily haciendo ejercicio recordando la noche que tuvo con Gabriel, el chef, a tal punto que estuvo a punto de ser atropellada de lo concentrada que estaba con ese pensamiento.

Luego, la protagonista llega a su departamento y ve a su amiga Mindy, a quien le revela de una vez la aventura que tuvo con Gabriel (Lucas Bravo) esa noche.

Sin embargo, la exitosa comunicadora no puede evitar sentirse culpable de lo que hizo con el ex novio de su amiga. Además, Camille va a buscarla en todos los sentidos para que sea compañía en esos momentos que se encuentra separada de Gabriel (vale recordar que ambos cortaron relación luego de tener una fuerte discusión sobre su futuro laboral y no volvieron a hablarse).

Es por estos motivos que Emily está decidida a centrarse en su trabajo en la agencia Savoir, manteniendo al margen romances, triángulos amorosos y, sobre todo, intentando alejarse del chef Gabriel (Lucas Bravo).

Sin embargo, decide embarcarse en un viaje de fin de semana a Saint-Tropez con una de sus más recientes conquistas, aunque nada saldrá como ella esperaba.

Emily in Paris 2. (Netflix)

En cuanto a la cultura francesa, se puede ver a la comunicadora más asentada y de a poco va mejorando su francés, ya que debe quedarse un año entero en París.

La serie mostrará a todas las personas que rodean a Emily en París. Su amiga Mindy (Ashley Park), continúa con su carrera de cantante en un club de drags y su jefa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), será la reina de la moda francesa una vez más y su personalidad estará más a la vista.

Emily in Paris. (Netflix)

Finalmente, Emily tendrá un malentendido con uno de sus compañeros de oficina a quien ofreció su ayuda con uno de los clientes pero lo tomó como una traición y de ahora en más serán ‘competencia’.

Reparto de Emily in Paris 2

La productora y también protagonista Lily Collins vuelve con su protagónico Emily Cooper junto al resto del reparto que participó en la temporada pasada.

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Ashley Park (Mindy)

Lucas Bravo (Gabriel)

Camille Razat (Camille)

Samuel Arnold (Luc)

Bruno Gouery (Julien)

William Abadie (Antoine Lambert)

Se incorporan al elenco: