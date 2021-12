“The Marvelous Mrs. Maisel” fue una de las primeras series más exitosas de Amazon Prime Video. Ahora, vuelve con su cuarta temporada a la plataforma de streaming.

La comedia fue llevada adelante por Amy Sharmam-Paladino y Daniel Palladino. Después de dos años, llega la cuarta temporada, pero esta vez se lanzarán cada viernes dos capítulos. Los primeros estarán disponibles a partir del 18 de febrero.

Esta vez, la serie tendrá algunas modificaciones. Luego de varios altercados dentro del negocio del espectáculo que la marcaron a fuego, Midge está dispuesta a que se reconozca su experiencia y trabajo y abandonar el trabajo de telonera para probarse así misma.

La serie estuvo demorada debido a la pandemia de Covid-19. A través de su cuenta de Instagram, la actriz Rachel Brosnahan, que interpreta a Miriam Maisel, publicó las primeras imágenes de la cuarta temporada “The Marvelous Mrs. Maisel”. En dicha imagen aparece ella, tumbada con un fondo lleno de color.

Sinopsis:

“Es 1960 y el cambio se siente en el aire. Buscando mejorar su material, Midge consigue un trabajo con libertad creativa total. Pero su compromiso con su oficio—y los lugares a los que la lleva—creará una grieta entre ella y la familia y amigos a su alrededor”.

Reparto:

El elenco está formado por:

Rachel Brosnahan y Alex Bornstein, como Midge y Susie más Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron y Luke Kirby tendrán lugar en la nueva temporada. Incluso, estarán presentes Kelly Bishop (Gilmore Girls), Milo Ventimiglia (This is Us), Jason Alexander (Seinfeld) como celebridades invitadas, y la aparición inesperada de John Waters.

¿Cómo fue el final de la tercera temporada?

El final de la tercera temporada no fue del todo linda luego de que los personajes de Rachel Brosnahan y Alex Borstein lograron avanzar profesionalmente, un comediante revelará el secreto de la homosexualidad del artista y a partir de eso no puede formar parte de su gira.