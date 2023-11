Por medio del humor, la reflexión y la música, Martín Bossi presenta “La teoría de la Involución”

Martín Bossi es uno de los artistas más queridos y aplaudidos por el público. El humorista, que recorre el mundo con sus shows, sigue cautivando a sus fanáticos con su humor, imitaciones y carisma arriba del escenario.

Este 1 de noviembre se estrena la producción audiovisual “Teoría de la Involución” por Amazon Prime Video. El big show que protagoniza Martín Bossi y en el cual se podrá disfrutar de humor, música y parodia en un único formato para todo el mundo.

Martín Bossi presenta "Teoría de la Involución" Foto: gentileza soy p

La producción audiovisual fue llevada a cabo en el teatro Astral con una audiencia de 65 minutos. El humorista realiza un show que deslumbra a sus espectadores mezclando humor, reflexión y un monólogo único para pensar sobre la actualidad y reír al mismo tiempo.

Este estreno llega mientras el humorista hace su primera gira internacional. Esta comienza en Miami -lugar desde donde tomó un tiempo para responder algunas preguntas- y seguirá por Dublín, Londres, Sevilla, Valencia, Alicante, Mallorca, Bilbao y Madrid.

Martín Bossi presenta “Bossi-La teoría de la Involución”

El artista multifacético habló con Vía País en la previa al estreno de la producción audiovisual para Prime Video, nos contó el significado del nombre, de qué trata y cómo es la relación con el público después de tantos años de carrera.

- ¿Por qué el nombre de la Teoría de la Involución?

- Porque en el medio del show, que habla de muchas cosas, planteamos que estamos en desacuerdo con Charles Darwin, quien decía que el hombre evolucionaba. Es un show que mediante la comedia, la música, el humor y el amor hacemos la pregunta, si el hombre ha evolucionado o no y mediante dos horas de risas, llegamos a la conclusión que estamos en plena involución, así que por eso se llama así.

- ¿Qué te llevó a querer pasar del teatro a la plataforma de streaming?

- Te voy a ser honesto, fue una propuesta de Amazon de Prime video. Yo era bastante reacio a las plataformas, soy un tipo muy tradicional, pero uno no es tonto. Pasa el tiempo y ve que las plataformas quieren llegar a muchos lugares. Yo estoy en un momento de mi vida donde estoy empezando mi primera gira internacional y la verdad que no hay nada mejor que tener una plataforma que fluya, apoye y publicite lo que vos a haces que también fue por una cuestión de necesidad de ambas partes. Realmente han sido muy divinos, generosos y muy amables, hubo coincidencia y por eso estamos acá.

Martín Bossi presenta "Teoría de la Involución" Foto: gentileza Soy Prensa

- ¿Qué nos podés adelantar sobre este estreno?

- Van a ver un espectáculo de un showman que se comunica con la gente, que cuenta una mirada del mundo y que propone unirnos en una bandera en estos tiempos de guerra. En la misma bandera que es el amor, este show unifica.

- ¿Cómo logras fusionar tu historia con las del público y encontrar un camino en el humor?

- Hay una frase que dice ‘pinta tu aldea y serás universal’, creo que el éxito de las personas es cuando cuentan lo que pasan en donde vos vivís y yo cuento lo que me pasó, lo que me pasa en donde yo vivo, no trato de parecerme a ninguno, ni hablo como un puertorriqueño ni en neutro ni en mexicano, respeto a todas las culturas, las amo, pero yo vengo de un lugar que se llama Argentina. Viste que está muy de moda, cantar como si hubiera nacido en Centroamérica, ahora decimos ‘brother’, ‘pana’, me voy, me voy a una ‘party’, ‘estamos ready’. El tiempo de globalización ha colonizado hasta nuestro idioma. Es un show de un argentino que cuenta lo que ve en su aldea y que esa aldea también es inherente a otras aldeas porque en muchas aldeas pasa lo mismo porque los seres humanos somos muy parecidos.

- ¿Cómo logras llevar al humor todas las cosas que están pasando? ¿Cómo te informás?

- Estoy al tanto de todo, la actualidad es importante cuando uno hace un show. El espectáculo es muy actual y cuanto más pasa el tiempo y cuando más tragedia hay en el mundo, el show toma más relevancia porque habla del amor y de la unión.

- ¿Cómo logras capturar al público con tantos años de carrera y que se sigan riendo?

- Yo no quiero hacer reír a la gente, la gente se ríe por su cuenta, la gente se ríe todo el tiempo. Para mí es un regalo, yo lo único que puedo decir, lo digo con mucha vergüenza, pero en 12 años de trabajo nos vieron, porque somos un equipo, más de 2 millones de personas. Y eso es un acto de amor muy grande que a veces no encuentro mucha explicación. Yo lo disfruto, es un regalo de Dios y lo tomo con mucha responsabilidad. Estamos acá en Miami por hacer tres funciones y están agotadas. Cuando pregunto ‘¿quiénes vienen?’ Obviamente hay argentinos, pero hay mucha gente que no tiene que ver con Argentina y eso me sorprende. A mí, Dios me está premiando y yo lo agradezco hasta el momento que él decida que se terminó.