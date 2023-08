Para despedir Sex and the City: cuál es el exclusivo vino de Sarah Jessica Parker

“Sex and the City” es una de las series más clásica de la televisión. El grupo de amigas que atraviesan distintas situaciones y a pesar de ser tan diferentes las una a las otras siempre confía entre ellas y son inseparables.

Sex and the city Foto: HBO

La última temporada disponible hasta el momento es “The just like That 2″ que terminó hace unos días. En esta edición aparece una excéntrico hecho por Carrie Bradshaw, el papel que itnrepreta Sarah Jessica Parker.

Cuál es el exclusivo vino de Sarah Jessica Parker en Sex and the City

El vino que aparece en las últimas escenas de la temporada es de una marca que tiene una colaboración con la actriz en la elaboración del exclusivo vino. La línea se llama Invivo X, SJP y es producida en conjunto con la bodega de Nueva Zelanda Invivo Wines, a la que se encuentra asociada desde 2019.

el exclusivo vino de Sarah Jessica Parker Foto: gentileza harpers

La famosa tiene un fanatismo por el vino y su producción, hace poco volvió a realizar otra nueva línea de nombre Sevenly, la cual trae cuatro vinos con poco alcohol y bajo en calorías. Se caracteriza por tener las opciones de blanco, rosado, espumoso y Red Blend.

En el sitio web de la marca se puede adquirir el vino de Sarah Jesica Parker a un precio que rondan los 20 dólares. En cambio, en Estados Unidos, los precios varían según al área geográfica y el envío. Pero su precio aproximado es de entre 23 y 24 dólares.

el exclusivo vino de Sarah Jessica Parker Foto: gentilezavogué

Dónde se puede comprar

Los lugares en los que se puede adquirir son varios espacios físicos en Europa y Estados Unidos, algunos lugares del resto del mundo se pueden comprar por la web. Para Sudamérica no hay ventas ni físicas ni en la web.

La actriz eligió para el brindis final de la última temporada el vino exclusivo de su colección francesa.