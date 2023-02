Así luce Sarah Jessica Parker a sus 57 años y tras 25 años del estreno de Sex and the city

Este 2023 se cumplen 25 años del estreno de Sex and the city, una serie que muestra la vida en Nueva York a través del ojo de la columnista “Carrie Bradshaw”, sus amigas y la moda.

Sarah Jessica Parker es quien da vida a “Carrie”, papel que le valió la fama internacional a la actriz que por entonces tenía 33 años.

Sex and the City: Kristin Davis, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall.

No solo su interpretación fue reconocida por la crítica con cuatro Globos de Oro y dos Emmy, sino que, Sarah gracias a “Carrie” pasó a ser un ícono de la moda.

Sarah Jessica Parker en Sex and the city Foto: HBO Max

Previo al éxito de Sex and the city, la actriz tuvo grandes papeles en icónicas películas como Footlose, Hocus Pocus, Girls just want to have fun y Dudley-Do-Right junto a Brendan Fraser.

Sarah Jessica Parker junto a sus compañeras en el set de And Just Like That, spin off de Sex and the city. Foto: Web

El éxito de Sex and the city fue tal que, cuenta con dos películas y desde el año 2021 gran parte de su elenco original protagoniza And just like that..., un spin-off que muestra la vida de Carrie y sus amigas en el presente post-pandémico.

¿Cómo luce actualmente Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker tiene 57 años, habiendo nacido el 25 de marzo de 1965 en Ohio, Estados Unidos.

Actualmente la actriz se encuentra trabajando en And just like that 2, además de haber protagonizado Hocus Pocus 2 en el 2022, la cual tuvo críticas y una recepción con opiniones tanto negativas como positivas.

Sarah Jessica Parker a los 57 años en la premiere de Hocus Pocus 2. Foto: Disney

Tiene una cuenta de Instagram con más de 8.8 millones de seguidores, @sarahjessicaparker, donde comparte con sus fans detalles de su vida cotidiana, como lecturas, looks preferidos, momentos en familia, y, por fuera de ello, adelantos de sus proyectos.