Así luce Kristen Stewart a sus 32 años y tras más de una década del final de Crepúsculo

Kristen Stewart comenzó su carrera como actriz teniendo tan solo 12 años, valiéndose una nominación a los Premios Young Artist por su papel en La habitación del pánico de David Fincher.

Luego de ello, la actriz protagonizaría los films Speak, Catch That Kid, Zathura: A Space Adventure e Into the Wild, pero sería entre el 2008 y el 2012 que saltaría a la fama mundial al interpretar a Bella Swan en la saga Crepúsculo, basada en los libros de Stephenie Meyer.

Kristen Stewart como Bella Swan en Crepúsculo, Foto: web

En medio de las grabaciones de Crepúsculo, la actriz sería celebrada por su papel en Adventureland del año 2009, siendo una de sus mejores actuaciones según reveló la crítica.

Adventureland Foto: Greg Mottola

Kristen comenzó a rodar desde el 2008 tantas producciones simultáneas que, en el 2011 encabezó la lista Forbes de los “Actores mejor pagados de Hollywood”.

A su vez, la actriz desarrollaría su carrera como modelo, convirtiéndose en el 2012 en el rostro de Balenciaga con el perfume “Florabotánica”, y en el 2013 en la figura principal de Chanel.

Kristen Stewart como la cara de Balenciaga. Foto: Balenciaga

Fue en ese momento que, Kristen se sintió con la libertad económica de protagonizar películas de bajo presupuesto y presentarse en festivales de calidad independiente como el Sundance. No sería hasta el 2019 que la actriz volvería al mundo mainstream de Hollywood.

¿Cómo luce Kristen Stewart actualmente?

Kristen Stewart tiene 32 años, habiendo nacido el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En los últimos años se destacaron sus papeles en el film Spencer, del 2021, donde interpretó a Diana de Gales y, en la última película de David Cronenberg, Crimes of the future, estrenada en el 2022.

Kristen Stewart en la premiere de Crimes of the future. Foto: Alamy Stock Photo

Por último, la actriz debutará como directora con el film The cronology of water, basada en el libro de Lidia Yuknavich del año 2011.