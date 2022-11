Así es la trágica historia de Brendan Fraser de “La momia”

Brendan Fraser se posicionaba en los años ‘90 como toda una estrella, prometiendo convertirse en toda una leyenda del cine hollywoodense.

Sin embargo, poco a poco el actor cuyo salto a la fama se dio con La momia se fue alejando de las cámaras, dejando proyectos por detrás y a sus fans.

Brendan Fraser en La Momia.

Muchos se preguntaron durante años por la causa de tal retiro y sin respuestas claras se arrojaron a la decepción originada por no ver al actor frente a la pantalla.

La realidad es que el actor conocido por su protagónico en George de la jungla sufrió graves episodios en su vida, lo cual lo obligaron a borrarse del mapa.

¿Cuándo se agravó la salud de Brendan Fraser?

Todo comenzó cuando Brendan Fraser empezó a sentir las consecuencias de no tener un doble de riesgo para las escenas de acción.

En una entrevista el actor confesó haber “destruido su cuerpo” teniendo que someterse a múltiples operaciones a lo largo de siete años producto de una lesión en un disco de la espina dorsal, una costilla rota, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales.

Brendan Fraser

¿Cuál fue el gran trauma en la vida de Brendan Fraser?

El actor Brendan Fraser vivió en el 2003 un momento que lo marcaría para siempre, sufrió de abuso sexual por parte de Philip Berk, uno de los ex presidentes de HFPA.

Fue cuando el actor se acercó a saludarlo que “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí” relató con dolor Fraser.

Brendan Fraser Foto: web

“Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar ¿Todavía tengo miedo? Por supuesto. ¿Siento que necesito decir algo? Por supuesto. ¿He querido hacerlo muchas, muchas veces? Por supuesto. ¿Me he impedido a mí mismo hacerlo? Sin duda” expresaba ante la prensa el actor.