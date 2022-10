La trágica historia de Pierce Brosnan, el actor de James Bond

James Bond es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, girando alrededor de él diferentes nombre de grandes actores.

La discusión en torno a quién es el mejor agente 007 nunca está agotada, pero la realidad de los números demostró que el Bond de Pierce Brosnan fue de los más taquilleros.

El actor de origen irlandés dio vida al icónico personaje en los films GoldenEye, El mañana nunca muere y The World Is Not Enough.

Pierce Brosnan en la piel de James Bond. Foto: Web

Pero una vez apagados los flashes, la vida de Pierce Brosnan se transforma en una cruda realidad, habiendo atravesado el actor grandes tragedias familiares, partiendo del fallecimiento temprano de su primera esposa, Cassandra Harris, debido a cáncer de ovarios tras estar 11 años juntos.

Pierce Brosnan y la trágica historia con sus hijos

Sumado a la muerte por cáncer de su primera esposa, a la vida de Pierce Brosnan se sumó el fallecimiento por la misma causa de su hija adoptiva Charlotte a los 42 años, quien ya había tenido dos hijos.

Como si ello fuera poco, el hermano de Charlotte, Christopher, a quien también Pierce adoptó cinco años más tarde de ser abandona por sus padres biológicos, se sumergió en la adicción a la cocaína y la heroína.

Pierce Brosnan junto a su primera mujer e hijos. Foto: Web

Pero eso no es todo, sino que en el año 1997, Christopher fue detenido por conducir ebrio a gran velocidad y condenado a tres meses de prisión. Fue ello lo que arrojó a Pierce a la dura decisión de tomar distancia con su hijo y declarar ante la prensa “Es doloroso porque te cierras. Nunca cortas la relación por completo, pero yo la he cortado con Christopher. Tenía que decir: ‘Vete, decide vivir o morir’. Rezo por él”.

Cómo luce en la actualidad Pierce Brosnan

Disfrutando de su segundo matrimonio con Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan se encuentra transitando los 69 años.

El actor se encuentra activo, siendo su último trabajo Black Adam, una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje homónimo de DC Comics a estrenar este 21 de octubre.