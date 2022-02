“And Just Like That”, la serie realizada por HBO Max, es la continuación de la famosa y exitosa saga “Sex and the City”. Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis hicieron una vez más de Carrie, Miranda y Charlotte, pero se mostraron de forma diferente: atravesando los 50 años y con sus matrimonios más firmes.

“And Just Like That…”, la ingeniosa continuación de Sex and The City (Prensa HBO).

El último capítulo de la serie llegará pronto: este 3 de febrero será el final. Pero para alivio de sus fans, ese mismo día HBO Max presentará un documental original del detrás de escena de la filmación de “And Just Like That”.

“Este cautivador documental, ofrece una mirada única sobre el rodaje de la serie”, dijeron sus productores. “Es un homenaje que celebra su regreso, mientras siguen navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York” aclararon.

A 23 años del estreno de la serie, HBO Max lanza una nueva temporada de Sex and the City bajo el nombre de "And Just Like That".

El documental cuenta con entrevistas exclusivas a las actrices, a los nuevos participantes de esta temporada, como también a los diseñadores de vestuario y los productores.

“Después de 23 años, mañana volvemos a grabar y estoy muy emocionada... Aterrorizada y emocionada” confiesa Sarah Jessica Parker mirado a cámara, en el adelanto que difundió HBO Max.

En el trailer, se observa como el equipo técnico prepara las escenas, los vestuarios y maquillajes. También adelantan los mejores bloopers y algunas reacciones de las actrices cuando se apagan las cámaras.

La nueva temporada cuenta con 10 episodios que se estrenarán desde este jueves 9 de diciembre hasta el jueves 3 de febrero.

Este documental fue dirigida por Fabien Constant y producida ejecutivamente por Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins.

En pocas horas, la noticia generó una gran expectativa entre los seguidores de la serie, para los cuales 10 capítulos de “And Just Like That” no fueron suficientes.