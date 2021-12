La serie “Sex and the City” volvió a la pantalla bajo el nombre “And Just Like That”. Protagonizada por Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), se estrenó por HBO Max y su primer capítulo sorprendió con la muerte de un querido personaje.

Carrie y Mr. Big. Foto: web.

*Spoiler alert*

La figura que ya no estará en los siguientes episodios es el gran amor de Carrie (Sarah Jessica Parker), Mr. Big (Chris North). Su muerte se produce cuando le da un infarto luego de hacer varios ejercicios y quiere entrar a la ducha para tomar un baño.

Carrie queda sorprendida y devastada por la pérdida de su gran amor cuando lo ve tirado en el piso. Carrie atraviesa esta escena luego de que va al concierto de de piano de Lily, la hija mayor de Charlotte.

Carrie and Big en "And Just Like That"

En el segundo capítulo de “And Just Like That”, Carrie estará a cargo de la organización del funeral de su marido junto a sus amigas que también quedaron muy tristes por el fallecimiento de Big.

Durante el capítulo, todos intentan consolarla por la pérdida. Por su parte, Samantha quien está en Londres, envía una tarjeta junto a unas flores dejando sorprendida a ella, Miranda y Charlotte. Finalmente, el funeral se hizo con fotografías de Mr. Big durante su vida y tiernas palabras de todos sus seres queridos.

¿Cómo fue la historia de amor de Carrie y Big?

Desde un primer momento la pareja tuvo peleas, desencantos y desiluciones por parte de Carrie. La pareja se conoció de una manera imprevista.

Ella no podía tomar el taxi y él la llevó por cortesía. En ese contexto, la columnista de la revista “Vogue” que escribía sobre sexo en Nueva York no pensó que podría entablar la relación más fragmentada y pasional, que terminaría en matrimonio en las dos películas siguientes de “Sex and the City”.