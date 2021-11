¿Quién no soñó alguna vez con sumergirse dentro de una película o serie de Hollywood? Verse envuelto de encrucijadas amorosas, luchando contra villanos o aprendiendo trucos y pociones... Aunque la idea parece imposible, no lo es del todo ya que varias locaciones donde transcurren estas historias existen en la vida real.

Un lugar llamado Notting Hill

Uno de los escenarios más conocidos en la historia del cine es la puerta azul de “Un lugar llamado Notting Hill”. Si bien esta ciudad de Reino Unido no solía estar incluida dentro del itinerario de los turistas, todo cambió tras el estreno del filme de Julia Roberts y Hugh Grant, que se puede ver en YouTube.

Julia Roberts y Hugh Grant en Nottin Hill

La puerta de ingreso a la casa del librero se convirtió en un ícono del cine y temporada tras temporada son muchísimos los curiosos que pasan por allí y posan frente a ella para emular una escena de la peli o simplemente llevarse el recuerdo. Su dirección es 280 Westbourne Park Road, en Notting Hill.

La puerta azul de "Un Lugar llamado Notting Hill"

Hogwarts, Harry Potter

El colegio de “Harry Potter” es otro de los lugares que pueden ser recorridos por cualquiera sin necesidad de haber recibido la carta de Hogwarts. Lo cierto es que varias escenas de toda la saga transcurren en el gran comedor del castillo que en la vida real se trata de una de las salas del College Christ Church de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Gracias a efectos visuales, el salón reflejado por la película parece mucho más grande de lo que es en realidad. Con motivo de los 20 años de la saga, se puede encontrar completa en HBO Max.

Comedor de Harry Potter

Sex and the City

Después de más de una década, el grupo de amigas de “Sex and the City” se vuelve a juntar gracias al reboot “And Just Like That” que estará disponible a partir del 9 de diciembre por HBO Max. La intriga de estos nuevos episodios es si Carrie Bradshaw seguirá viviendo en su clásico departamento en el corazón de Nueva York.

De ser así, fanáticos de la serie podrán ir a visitarlo en su ubicación real de 66 de Perry Street en Greenwich Village, donde se encuentra la famosa entrada al edificio que albergó al personaje de Sarah Jessica Parker durante varias temporadas.

La casa de Carrie Bradshaw

El Señor de los Anillos

Dos décadas pasaron desde el estreno de “El Señor de los Anillos” y el sitio donde habitan los hobbits sigue pareciendo un sueño, un lugar sacado de un cuento de hadas. Pero por más irreal que parezca, la ciudad de Hobbiton existe y queda en Matamata, Nueva Zelanda.

Parte de la saga se encuentra en HBO Max y para los interesados en conocer en persona estas tierras existen recorridos guiados para turistas que puede incluir una cena al mejor estilo Hobbit.

Hobbiton existe en la vida real y está en Nueva Zelanda

Breaking Bad

En Albuquerque está situada la casa de Walter White en “Breaking Bad”. La serie está completa en Netflix y esta locación puede conocerse a través de un tour guiado por la ciudad que incluye otros puntos de interés relacionados a la tira como la casa de Jesse Pinkman, el lavadero de autos o la oficina de Saul Goodman.