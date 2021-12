La serie “And Just Like That” llevada adelante por Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) se estrenó ayer en la plataforma de streaming de HBO Max.

La continuación de la popular serie “Sex and the City” inició los primeros minutos con Carrie, Miranda y Charlotte cuando se encuentran en con una antigua conocida del secundario Bitsy Von Muffling (Julie Halston), quien le preguntó por la “cuarta mosquetera” en referencia a Samantha (Kim Catrall) y al instante respondieron que “ya no está con nosotros”.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis regresan a la ficción para un nuevo capítulo de Sex and the City.

*Alerta Spoilers*

Las amigas aseguraron que Samantha viajó a Londres por trabajo. Sin embargo, Carrie acotó que su relación laboral no quedó del todo bien después de una discusión tras que la primera dejara a su amiga como su publicista.

“Le dije que con lo que es el negocio de los libros ahora, no tenía sentido”, reflexionó Carrie en una conversación con Miranda, “que la mantuviera como publicista. Ella dijo que bien, y luego me ‘despidió’ como amiga”, explicó la protagonista.

Por otro lado, Carrie aseguró que intentó tener comunicación con Samantha pero no respondió ninguno de los mensajes que le envió. Miranda (Cynthia Nixon) respondió en ese momento: “Ya conoces a Samantha, su orgullo quedó dañado”.

“Mira, entiendo que estuviera enfadada” -agregó Carrie- “pero pensé que yo era para ella algo más que un cajero automático”. Y la protagonista volvió a apuntar: “Siempre pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”. ¿Una frase con segundas intenciones dirigida a la propia actriz?

La nueva temporada cuenta con 10 episodios que se estrenarán desde este jueves 9 de diciembre hasta el jueves 3 de febrero.

Los nuevos personajes de “And Just Like that”

Más allá de la ausencia de Samantha (Kim Catrall) se pudo ver la relación de Carrie y Mrs Big más unidos que nunca y con una relación más fortalecida.

Por otro lado, Sara Ramírez como Che Diaz, la franca y divertida compañera de Carrie Bradshaw en su podcast, Carrie ahora incursiona el mundo de Spotify con pdcast— y una comediante no binaria que consume hierba en el ascensor para relajarse después de grabar cada episodio.

La nueva temporada de la serie ahondará en las vivencias de una mujer lidiando con el paso del tiempo, las relaciones personales, laborales, entre otros temas principales.

También está Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley, una mujer de la ciudad que abre los ojos de Charlotte ante la evidente falta de gente de color en su vida, y Karen Pittman como la Dra. Nya Wallace, una profesora con la que Miranda se queda sorprendida e intentará acercarse mientras regresa a la universidad para realizar un master en derechos humanos.