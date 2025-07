El desgarrador recuerdo de Gladys La Bomba Tucumana de su esposo fallecido: “ya no cumplirás más años”

Luciano Ojeda murió el pasado 24 de mayo tras una dura lucha contra el cáncer. En medio del dolor por su partida, su pareja, Gladys La Bomba Tucumana, lo recordó con un sentido posteo en una fecha muy especial: el día en que él habría celebrado su cumpleaños número 39.

A través de su cuenta de Instagram, Gladys La Bomba Tucumana compartió un emotivo video junto a Luciano Ojeda acompañado por una extensa carta en la descripción. “Amor de mi vida. Hoy es tu cumpleaños, mi gran amor. Pensé en homenajearte en este día triste para mí, porque no estás. Es tu ‘pumpeaño’, como decíamos nosotros en nuestro idioma“, comenzó la cantante.

Luego, expresó el profundo dolor que sigue sintiendo desde su partida: “Si pudieras sentir lo que siento todos los días desde que no estás… aunque solo tengo deseos de que lo único que sientas sea paz, amor, salud y que ya nada duela. Ese sería mi deseo para vos, mi alma“.

Con gran nostalgia, agregó: “En este día, donde ya no cumplirás más años, siempre serás un hermoso y apuesto joven de 38 años. Qué injusto fue todo con nosotros. Me elegiste porque confiabas en que yo era fuerte, pero vos me hacías fuerte, mi Chano. Vos eras mi motor para ver la vida de otras maneras que yo no conocía”.

En su conmovedor mensaje, también destacó las cualidades que más amaba de él: “Eras el esposo más hermoso que se puede tener. Más caballero, más elegante, más varón, más inteligente, más leal, más valiente, más educado y refinado, y mil cosas más”, escribió, dejando en claro el profundo vínculo que los unía.

Más adelante, reveló una promesa que le hizo en los últimos momentos: “Comparto con nuestros seguidores de a poco todo lo que me pediste que hiciera. Estás en mí siempre, para siempre. Soy feliz de haberte conocido. Pero duele tanto que no estés aquí”.

Y concluyó su carta con una frase desgarradora: “Perdoname si no estoy siendo tan Lobo Ojeda en este momento. Es que te extraño tanto. Hoy es tu ‘pumpeaño’. Felices 38 años. Te amo para siempre, hermoso esposo mío. Gracias por todo el amor que nos dimos”.