Gladys “La Bomba Tucumana” reveló el pacto de amor que firmó con su novio, Luciano Ojeda, antes de su muerte

Gladys “La Bomba Tucumana” está atravesando por un doloroso momento. Hace una semana su pareja Luciano Ojeda murió tras luchar por varios años contra un cáncer terminal. Unos días después, la cantante se despidió de él públicamente con una desgarradora carta, ahora mostró el pacto que firmó su novio con ella.

Las conmovedoras últimas palabras que le dedicó Luciano Ojeda a Gladys “La Bomba Tucumana” antes de morir

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, de envidia, de dolor... Ahora solo decir ‘gracias’”, expresó la artista con profunda tristeza.

“Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haber dado todo, y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías. Y el amor que le diste a todas las personas que amaste", recordó la cantante a su pareja.

La carta de despedida de La Bomba Tucumana por la muerte de su novio

“Tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer (...). En lo poco que viviste por lo menos a mí me enseñaste tantas cosas (...). Ahora estoy en el mismo sillón donde muchas veces intentabas dormir para que yo no supiera que te dolía. ¿Qué puedo decir? Me dejas sin palabras, sin aliento, sin esperanza", escribió hace unos días la artista.

De a poco, La Bomba Tucumana comparte recuerdos o detalles que se dejaban entre ellos, como una forma de recordar a su pareja tras su partida.

Gladys, La Bomba Tucumana mostró el pacto que firmó con su novio antes de su muerte

La artista mostró una carta en donde ambos firmaron “un pacto de amor” eterno. "Amor de mi vida, gracias por amarme. Quiero que sepas que amo tu cuerpo, alma gestos, emociones, voz, caricias y todo lo que te representa”, dice el texto con fecha del 28/10/2022.

“Doy gracias al destino de darme la suerte de haberme cruzado en tu camino. Prometo respetarte, cuidarte, amarte, mimarte y malcriarte por siempre. No dejes nunca de ser quien sos y no cambies nunca por nada. Te amo en esta y en todas nuestras vidas“, cierra el texto con la firma de Gladys, La Bomba Tucumana y la de Luciano Ojeda.

El contrato de la pareja tuvo una “renovación” y un año más tarde volvieron a firma. "19/09/2023 Ratifico lo expuesto”, escribió el novio de La Bomba Tucumana.