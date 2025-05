La dolorosa carta de Gladys “La Bomba Tucumana” por la muerte de su novio: “Me dejaste sin esperanza”

Gladys “La Bomba Tucumana” vive un doloroso momento tras la reciente muerte de su novio Luciano Ojeda. El hombre de 38 años murió el sábado después de una dura lucha de años contra el cáncer. La artista agradeció el amor recibido y le escribió una carta de despedida a su pareja.

Murió el novio de Gladys, la bomba tucumana a los 38 años

Hace una semana, Luciano compartió una foto desde la clínica junto a la cantante y le dejó unas románticas palabras: “Nunca daría un paso atrás ni por miedo ni por dudas, sos la persona más fiel que nadie pudiera tener a su lado. Sentite honrada de que de mí no podes esperar menos mi amor, te amo“.

El último posteo que le dedicó Luciano Ojeda a Gladys "la Bomba Tucumana"

Tras la desgarradora pérdida del hombre de 38 años y con una lucha incansable contra el cáncer. Gladys “La Bomba Tucumana” reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y despedirse públicamente de su “gran amor”.

Las conmovedoras palabras de Gladys “La Bomba Tucumana” para despedir a su novio

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, de envidia, de dolor... Ahora solo decir ‘gracias’”, expresó la artista.

“Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haber dado todo, y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías. Y el amor que le diste a todas las personas que amaste", agregó con dolor La Bomba Tucumana dejando las palabras a su pareja durante cuatro años.

La carta de despedida de La Bomba Tucumana por la muerte de su novio

“Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta que eras un ángel, de verdad lo eras mi chano, yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer”, escribió Gladys con profundo dolor.

Asimismo, la artista manifestó: “En lo poco que viviste por lo menos a mí me enseñaste tantas cosas... que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos. Ahora estoy en el mismo sillón donde muchas veces intentabas dormir para que yo no supiera que te dolía. ¿Qué puedo decir? Me dejas sin palabras, sin aliento, sin esperanza".

“Hace unos días, me miraste y me dijiste ‘mami, perdón, ya no más, viví y luché por vos’ amándome hasta tu última mirada”, recordó emocionada Gladys “La Bomba Tucumana”.