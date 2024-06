La razón por la que Gladys “La Bomba Tucumana” rechazó la propuesta de casamiento de su novio

Después de un largo enigmático, el productor de LAM (América) Pepe Ochoa reveló que Gladys “La Bomba Tucumana” recibió una propuesta de casamiento de su novio Luciano Arturo Ojeda, pero la cantante no aceptó. La noticia sorprendió a muchos, ya que la pareja había mostrado signos de estabilidad y amor en diversas ocasiones.

“Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys ‘La Bomba Tucumana’. Fue su novio Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada. Le hace la propuesta y ella le dice ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento’”, explicó el panelista sobre la reacción de la artista.

Desesperado pedido de Gladys La Bomba Tucumana.

Gladys “La Bomba Tucumana” aplazó la decisión por razones de salud

Pepe Ochoa profundizó en el motivo de la indecisión de Gladys: “Le hizo la propuesta no para casarse ya, no casarse en tres semanas. Lo que me cuentan es que, obviamente, se van a casar, pero Gladys no quiere tomar una decisión ahora porque dice ‘prefiero esperar a más adelante’”.

Gladys La Bomba Tucumana habló de la salud de su novio Foto: instagram/

El motivo que frenó a la autora de “La pollera amarilla” de aceptar la propuesta de su pareja radica en la delicada situación de salud de Luciano Ojeda. Luciano es paciente oncológico y su estado actual es delicado, lo que llevó a Gladys a optar por esperar a que mejore antes de dar el siguiente paso.

El dolor de Gladys “La Bomba Tucumana” ante la enfermedad de su novio

En una emotiva entrevista con Carmen Barbieri en su programa, Gladys compartió los detalles de la lucha que enfrenta junto a su novio. La artista recordó que ya estaban en pareja cuando Luciano fue operado por segunda vez debido a la aparición de un tumor de 8 kilos en el abdomen. Cuatro meses después, cuando la enfermedad reapareció, Luciano intentó terminar la relación para no ser una carga para la cantante.

“El doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece nada de lo que estoy viviendo’”, relató Gladys, visiblemente conmovida.

Gladys, decidida a no abandonar a su pareja en un momento tan crítico, logró convencer a Luciano para que le permitiera estar a su lado. “No quería que yo lo viera pasando por un quimio. Cuando yo volví él ya se había ido, se había llevado sus cosas. Estuvimos separados cuatro meses. La pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo”, contó la cantante.

Gladys mantiene la esperanza

A pesar de los desafíos, Gladys se mantiene firme en su decisión de apoyar a Luciano. “Ahora se hizo unos chequeos y parece que vienen algunas cositas. Está cansado de sufrir, pobrecito. Se dializa, tiene un solo riñón. No hay que abandonar”, concluyó entre lágrimas.

La cantante habló de por qué decidió no casarse con él. Foto: Gentileza

La historia de Gladys y Luciano es un testimonio de amor y resistencia frente a la adversidad. La cantante, a pesar de las críticas y el dolor, demuestra que el amor verdadero va más allá de los momentos difíciles y las decisiones complicadas.