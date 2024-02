El difícil momento de salud que pasó Gladys “La Bomba tucumana”: “Estaba muy asustada”

Gladis “La Bomba” Tucumana es la cantante argentina que se hizo famosa por su clásico tema “La pollera amarilla”, que fue un éxito, también participó de varios programas y en la actualidad mantiene un perfil más bajo.

Si bien hace un tiempo, la cantante fue protagonista de varias polémicas y estuvo en el ojo público, luego decidió alejarse de los medios y mantener una vida más tranquila.

Sin embargo, en las redes sociales tiene miles de seguidores con los que interactúa y comparte cómo es su rutina y sus proyectos laborales. Hace unos días, la cantante contó que estaba padeciendo dolores de cabeza, fiebre y otros síntomas que lee llevaron a estar en cama varias horas.

Como los síntomas no cedían y no se sentía bien, la artista decidió acudir al médico para saber que pasaba.

El problema de salud de Gladys “La bomba tucumana”

En un principio Gladys conto cómo estaba y manifestó que podría ser dengue por los síntomas que tenía y el malestar que sentía. Pero luego de acudir a un centro de salud les contó a sus seguidores como estaba y qué le pasó.

Gladys la Bomba Tucumana tuvo un problema de salud Foto: Gentileza Instagram

Más tarde, una vez que volvió del centro de salud contó que le pasó y cual fue el diagnostico. “Acá estoy gente. Estaba muy asustada porque me venía sintiendo muy mal. Me vine al Sanatorio Güemes... Me atendieron muy bien y me hicieron un montón de chequeos”, comento la cantante.

Luego llevó tranquilidad a sus seguidores y expresó: “Está todo bien, gracias a Dios. Pensé que tenía dengue pero aparentemente, es una gastroenteritis muy muy fuerte la que tengo. Por suerte, ya estoy bien, ya estoy mejor”.

De esta manera, la famosa contó que se está recuperando y que ya se siente mejor, pero que pasó un momento delicado y se asustó por los síntomas que tenía.