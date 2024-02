Anitta y su inesperada opinión sobre la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole: “Me mato...”

Anitta, o su nombre real, Larissa de Macedo Machado, es una cantante y bailarina, que comenzó su carrera musical desde muy joven, pero que dio su salto a la fama en 2013 dentro su país y en otros de habla lusófona. Más tarde, en 2019, se expandió su popularidad y con la canción “No te vaya a envolver” y su baile conquistó la escena.

Actualmente, reflejan su popularidad, sus plataformas digitales y su perfil de Instagram con más de 65.1 millones de seguidores. Anitta posee más de 7.900 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, y más de 37.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, que la ubican en el puesto número 90 de los más escuchados.

El éxito de Anitta en plataformas digitales con millones de reproducciones.

En esta oportunidad, Anitta se presentó en el Festival de Viña del Mar 2024 en Chile, y le consultaron sobre Peso Pluma y su accionar de engañar a Nicki Nicole, artista con el que colaboró en “Bellakeo” y con el que compartió escenarios.

La periodista le informa: “¿Tú sabes que Peso Pluma iba a cantar acá, en este festival y se bajó?”, y Anitta se mostró desentendida y preguntó los motivos, la periodista le contó: “Porque le metió los cuernos a Nicki Nicole. Terminaron. Le fue infiel”.

Peso Pluma y Anitta. Foto: The Exclusive Agency

Anitta le consultó: “¿Y qué tiene esto que ver?”, ya que no entendía por qué se lo contaba. Entonces, la periodista le comentó: “Aquí las mujeres lo silban. Así que cuando cantes la canción y escuches silbidos, no es para ti, es para Peso Pluma”. Anitta respondió entre risas: “Yo no estaba al tanto de nada. Pero no hagan eso. Estoy cantando yo en la tarima, me mato. Que no me hagan esto”.

El baile sensual de Anitta en el Festival de Viña del Mar 2024

Anitta, además de cantante, es bailarina y en casi todas sus canciones demuestra su talento en la danza, y en el Festival de Viña del Mar 2024 no hubo excepción. En un momento del show, Anitta le dijo al público: “Les voy a enseñar como movemos el cu** en Brasil”, y mostró su talento en el twerk.