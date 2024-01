Nicki Nicole habló sobre el baile picante entre su novio, Peso Pluma y Anitta

Nicki Nicole es una de las cantantes más populares del género urbano en Argentina, gran parte de Latinoamérica y España. En 2023, con el lanzamiento de su tercer álbum, Alma conquistó a más oyentes en el mundo. Además, en dicho año, comenzó una relación con el cantante mexicano, Peso Pluma.

Desde mediados de 2023 que Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron su relación amorosa. Todo comenzó a partir de la canción que lanzaron en conjunto, “Por las noches Remix”. Y a finales de año presentaron su amor frente al público.

Nicki Nicole y Peso Pluma. Foto: Instagram

A principios de diciembre de 2023 se organizó el festival, TikTok in The Mix, y allí se presentaron Peso Pluma y la cantante brasilera, Anitta, con la canción que tienen en conjunto, “Bellakeo”. Durante el show arriba del escenario, la cantante bailó muy cerca del mexicano, pero él no tuvo mucha reacción.

El video se volvió viral y causó furor en las redes sociales, tanto por el baile de Anitta como por la reacción de Peso Pluma. Además, hubo muchos memes sobre que su novia, Nicki Nicole, lo tiene controlado.

Nicki Nicole y Peso Pluma. Foto: Instagram

Un mes más tarde del suceso, Despierta América la entrevistó y le consultó qué le pareció el baile entre su novio y Anitta, Nicki, respondió muy segura y dijo: “yo la conozco a Anitta, es una amiga y sé que es una gran performance. La verdad estuvo increíble. A mí me pareció que es un temazo y que si no se baila de esa manera, ¿cómo se baila?”.

Nicki Nicole habló su presente y su futuro en la música

Además de ello, Nicki Nicole le contó a Despierta América sobre su presentación en el Festival CALIBASH 2024 y dijo: “me fue muy bien, fue increíble. Fue mi tercera vez en Los Ángeles, pero esta vez fue súper especial”.

Luego le preguntaron sobre una posible colaboración con Karol G y contó: “nos conocemos con Karol, ella es súper buena conmigo, pero yo soy un poco tímida. Por eso, creo que todavía falta”. Por último, le consultaron sobre su relación con Peso Pluma y admitió: “estoy muy enamorada. Se siente más tranquilo cuando la persona que quieres está acompañándote”.