El nuevo video de Emilia Mernes y Nicki Nicole que causó polémica: ¿cuáles fueron los motivos?

Nicki Nicole y Emilia Mernes son dos de las artistas de género urbano más populares del país y de las que más lo representan a nivel internacional. En 2023, Emilia con .mp3 y Nicki con Alma lograron llegar a un público inmenso y de todas partes del mundo con sus nuevas y exitosas canciones.

Además de ser colegas, Nicki y Emilia se hicieron muy amigas, lo dijeron en varias entrevistas. También, la rosarina es muy amiga de la pareja de Emilia, Duki. Entre ellos compartieron varias canciones, muchos escenarios y varios momentos de amistad en Argentina y el mundo.

Nicki Nicole y Emilia Mernes Foto: twitter

En esta oportunidad, las artistas participaron de un remix, se trata de “Una Foto RMX” del cantante uruguayo, Mesita y lo hicieron junto a Tiago PZK. La canción fue un éxito, teniendo en cuenta que en tres días ya consiguió más de 4.6 millones de reproducciones en YouTube, pero hubo algunas escenas que causaron polémica en las redes sociales.

Cuando los artistas aparecían en la escena del video, se les tomaba una foto y aparecía una descripción de cada uno. En dichas fotos estaban especificadas la altura, el peso, el busto y la talla de Nicki Nicole y Emilia. Lo cual causó controversia en las redes sociales, teniendo en cuenta que podría llevar a las adolescentes a una comparación con las artistas.

Emilia Mernes y Nicki Nicole Foto: Instagram @luwearss

Una de los usuarios de Twitter escribió: “me parece que no va poner eso, no suma nada” o “¿hacia falta especificar todo eso en el video?”. Los tuits se viralizaron y hubo dos bandos de opiniones, los que veían mal ese detalle en el video, y a los que le parecía bien, ya que explicaban que no consideraban que ello podría afectarle a una persona con trastornos alimenticios.

Emilia Mernes anunció "Una foto remix" con tremendo look. / Instagram

La comparación con Anti-Hero de Taylor Swift

Respecto a la polémica con el nuevo videoclip de Nicki Nicole y Emilia Mernes, una usuaria de Twitter escribió: “si a Taylor le borraron la escena de la balanza en el video de Anti-Hero ojala borren esto también”.

Lo cierto es que en 2022 Taylor Swift publicó dicho video y al poco tiempo tuvo que eliminar una escena en la que ella se pesaba en una balanza que decía “gorda” y otra Taylor movía la cabeza como enojada. La artista tomó la decisión de eliminar la escena por la cantidad de controversia que podría causar.