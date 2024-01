Emilia Mernes reveló en qué artista internacional se inspiró para diferenciarse del resto

Emilia Mernes es una de las cantantes más populares del género urbano, no solo en Argentina, sino que también en varios países latinoamericanos y en España. A través de su música, su actitud y su estética logró cautivar a un inmenso público y su ganar su lugar en la industria musical.

El último álbum de Emilia, .mp3 es un éxito en todas las plataformas y las 13 canciones han conquistado a los escuchas del género urbano. La cantante posee más de 1.200 millones de reproducciones en su canal de YouTube y más de 16.5 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify.

Emilia Mernes. Foto: instagram

En esta oportunidad, Emilia realizó un video de YouTube para la Revista Vogue de España, dónde se realizó su rutina de skincare y un maquillaje natural con sus tips más preciados de belleza. Además, la artista reveló un secreto muy especial que tiene que ver con su estética.

Emilia Mernes. Foto: Instagram

Emilia confesó: “yo veía a artistas como Ariana Grande que usaba su ponytail con sus botas largas y sus hoodies enormes, y eso se volvió un sello muy importante para ella en un momento de su carrera. Entonces, me parecía interesante traer algo, no exactamente igual, pero si un sello, algo que me diferencie. Algo que sea mío, quizás no te acuerdes de mi nombre, pero sabes que soy la chica de los dos brillitos”.

Y definitivamente Emilia lo logró, teniendo en cuenta que ella marcó una tendencia nacional e internacional con los brillos debajo de los ojos. Otras personas lo reversionaron y los usan en diferentes zonas, pero todos saben que son “los brillos de Emilia”.

Emilia Mernes con los brillos debajo de los ojos. Foto: instagram

Los elementos de Ariana Grande en los que se inspiró Emilia Mernes

Emilia Mernes nombró tres características que marcaron la carrera y la estética de Ariana Grande. Sin dudas, si te muestra la silueta o la sombra de Ariana es muy fácil identificarla.

Ponytail, es una cola de caballo enorme, la cual Ariana actualmente casi no usa.

Los sellos de Ariana Grande en los que se inspiró Emilia Mernes. Foto: Instagram

Botas largas, solía usarlas por debajo y por encima de las rodillas, en distintos colores y diseños.

Los sellos de Ariana Grande en los que se inspiró Emilia Mernes. Foto: Instagram

Hoodies oversize, buzos enormes que quedaban por encima de las rodillas y complementaba con las botas. Actualmente, ya no los usa.