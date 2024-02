¿Los mandó al frente? La confesión de Momi Giardina sobre la relación de Nacho Castañares y su hija, Julieta Castro

Momi Giardina es una bailarina, actriz, comediante y conductora argentina de 41 años, que salto a la fama al participar como bailarina en el programa de Showmatch durante 2006. Desde entonces, consiguió diferentes trabajos en el mundo artístico, y actualmente, es conductora en Nadie dice nada de Luzu TV.

La popularidad de Momi se evidencia en sus redes sociales con más de un millón de seguidores y miles de likes en sus posteos. En 2003, Momi tuvo una hija, Julieta Castro, que al igual que su mamá se enfocó en el mundo del arte y durante el 2020 se volvió viral en redes sociales y saltó a la fama. Además, el año pasado participó del reality de baile “El Bailando”.

Momi Giardina junto a su hija, Julieta Castro.

Julieta tiene más de 900.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 3.1 millones de seguidores en TikTok con más de 51 millones de likes en todos sus videos. Tras su participación en “El Bailando” su popularidad creció y alrededor de ello rumores de romance. Además, comparte amistad con la finalista de Gran Hermano 2022-23, Julieta Poggio.

En esta oportunidad, se la vinculó a Julieta Castro con el finalista de Gran Hermano 2022-23, Nacho Castañares, y en LAM (Amérca) le consultaron a Momi sobre el tema. Primero le preguntaron si le gustaba Nacho como yerno, y ella respondió entre risas: “Ay, lo veo en todos los portales con muchas chicas. No, no, no. Gato en casa no”.

Julieta Poggio y Nacho Castañares, ambos amigos de Juli Castro.

Luego, aclaró: “No. Nacho, te quiero. Además, lo conozco, es amigo de Juli. Lo re quiero”. Por lo cual, el periodista preguntó: “¿O sea que hay una relación de amistad?”, y ella contestó: “Sí, es re amigo. Vino a casa”, y después se dio cuenta de lo que dijo y se arrepintió.

Frente a la pregunta de a qué fue a hacer Nacho a su casa, Momi respondió: “Esto fue hace un montón. Tengo videos y pruebas, cuando eran amigos antes de que entre a Gran Hermano”.

Con quién fue vinculado Nacho Castañares, el finalista de Gran Hermano 2022-23

Tras la separación de Nacho Castañares y La Tora Villar, ambos exparticipantes de Gran Hermano, a Nacho se lo vinculó con muchas celebridades. En primer lugar, con Romina Uhrig, exparticipante del reality, con Coti Romero, con Nati Jota, con Julieta Poggio, y ahora con Juli Castro.