Conejo Quiroga rompió el silencio tras el beso entre su amigo Nacho Castañares y su ex Coty Romero

La edición de Gran Hermano 2023 sigue dando que hablar por los romances entre sus participantes. El último caso fue el de Nacho Castañares y Coty Romero a quienes filmaron a los besos en un boliche. Lo que llamó la atención fue que el streamer era amigo de Conejo Quiroga, expareja de la correntina.

Si bien la separación entre Alexis Quiroga y Coty Romero fue en 2023, fue una relación que tuvo muchos idas y vueltas en la televisión. Por eso, los medios de espectáculos fueron en busca de la palabra del cordobés cuando trascendieron las imágenes.

CONEJO QUIROGA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL BESO DE NACHO Y COTY

LAM habló con Conejo Quiroga de esta nueva relación que involucra a su expareja y a su amigo. En diálogo con el notero, el cordobés se mostró indiferente y dijo: “Es un tema que salió hace mucho y habían dicho que lo habíamos armado con mi manager, ahora se van a dar cuenta que no”.

Coti Romero se refirió al video donde se la ve dándose un beso con Nacho Castañares. Foto: Instagram

El ahora cantante aseguró que ya estaba al tanto del enlace y develó: “Sé que había pasado una vez. No sé si después pasó de nuevo”. Consultado por su estrecha relación con Nacho Castañares, el cordobés manifestó: “Capaz no somos amigos, somos compañeros de salida”.

En este sentido, arremetió: “Mis amigos están en Córdoba, no están acá. No tiene por qué darme explicaciones”. Finalmente, cerró: “Hace un año que no estoy con mi ex. Hace rato cerré la etapa. Yo estoy re bien”.