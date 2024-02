El desopilante motivo de Hernán, el cordobés de Gran Hermano 2024 para volver a la casa: “Ya no me acuerdo...”

Durante esta semana, los participantes eliminados de Gran Hermano 2024 están haciendo campaña para ingresar nuevamente a la casa en el repechaje. Uno de ellos es Hernán Ontivero, más conocido como “negro onty”, quien es uno de los cordobeses que ingresó al reality.

Hernán fue el primer eliminado del programa. Duró una semana en la casa más famosa del país y su mensaje para volver a entrar se hizo viral en las redes sociales.

VIDEO: LA RAZÓN POR LA QUE EL CORDOBÉS QUIERE VOLVER A LA CASA DE GRAN HERMANO

En un programa especial, cada eliminado dijo sus razones para volver a ingresar al programa como una forma de llamar al público para que los voten. En ese marco, el monero cordobés dijo: “Quiero entrar a la casa porque quiero saber que se siente, ya no me acuerdo”. Sus compañeros no tardaron en estallar en risas y el mensaje se hizo viral en las redes sociales.

“Gracias a Dios, Gran Hermano te da otra oportunidad. Me encantaría poder aprovecharla, no se dan una idea lo que es estar en esa casa”, agregó Hernán. “Yo creo que estuvo más tiempo la madre de Rosina que yo, pero bueno, se extraña lo mismo”, bromeó.