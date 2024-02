Alexis “El Cone” Quiroga sorprendió a todos: el cordobés se lanzó como cantante solista

Tras su salida de Gran Hermano, Alexis “El Cone” Quiroga participó en 2023 de Bailando por un Sueño, llegando a las últimas instancias del certamen. Sin embargo, para 2024 decidió hacer un cambio radical en su carrera, lo cual sorprendió a todos sus seguidores.

EL CONE DE GRAN HERMANO SE LANZÓ COMO CANTANTE

El cordobés se lanzó como cantante solista al ritmo del cuarteto con una canción que podría estar dedicada a su expareja, Coty Romero. El primer tema está titulado como “Ya no eres” y según lo que publicó en redes sociales, pronto sacará más música.

“Ya no me interesa lo que piensas, ya no me interesa a quién besas, ya no tengo ganas de intentar otra promesa, ya no me interesa lo que sientes, ya no importa qué quedó pendiente”, recita la letra. A pesar de que el exhermanito no había dado indicios de su nuevo trabajo, el lanzamiento de la canción tuvo muchas repercusiones en las redes sociales. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.