Las palabras de Maxi Guidici en una entrevista, horas antes de su internación: “No sé para dónde disparar”

El cordobés y exparticipante de Gran Hermano, Maxi Guidici, atraviesa una difícil situación desde hace algunas semanas. Cabe recordar que fue internado de urgencia en un hospital de Buenos Aires luego de que su exnovia Juliana Díaz y su amigo el “Cone”, lo encontraran “semidormido” en su departamento.

En este sentido, se dio a conocer una entrevista de horas antes de su internación. En la misma, se lo ve angustiado y sin poder contener las lágrimas al hablar de su situación sentimental. “Estoy mal”, reconoció en ese momento al cronista de América.

LAS PALABRAS DE MAXI GIUDICI ANTES DE SU INTERNACIÓN

Respecto a su relación con Juliana Díaz, la ex Gran Hermano, sostuvo: “Creí en lo nuestro, ya la vi muy decidida. Había cosas para remar, cosas que fueron pasando pero ya está”, sentenció Maxi. Y reflexionó: “Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir. Yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable”.

El cordobés admitió que los motivos de separación tenían que ver con celos y que hizo todo lo posible para evitar la ruptura. “El último tiempo me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al cien por ciento acá y para esto, tiene que estar sin mí”, dijo en referencia a la participación de Juliana en Bailando por un Sueño.

Asimismo, Maxi contó que a esta complicada situación con Juliana, se le sumó el hecho de que él sentía celos de que ella esté en el Bailando 2023. “Sinceramente, a mí me parte al medio esto. No sé para donde voy a disparar”, agregó al borde del llanto. “Necesito algo que me desenfoque. Ojalá se me dé algo para enfocarme en un laburo y ponerlo todo ahí”, anheló.