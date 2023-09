“No nos vemos más”: la escalofriante charla de Maxi Guidici con Ariel Ansaldo antes de ser internado

Ariel Ansaldo, gran amigo de Maxi Guidici, reveló los últimos mensajes que recibió por parte del cordobés previo a la ingesta de pastillas de Clonazepam de dos miligramos que derivaron en la internación en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires.

Tras su separación de Juliana Díaz y sufrir un siniestro vial con su automovil, Maxi Guidici estaba en su departamento ubicado en calle Perón al 1.600 el viernes por la noche cuando tomó la decisión de ingerir los medicamentos.

Ariel Ansaldo.

LOS ÚLTIMOS MENSAJES DE MAXI GUIDICI CON ARIEL ANSALDO

Previamente, tuvo una conversación con Mansilla, quien reveló en diálogo con Corta Por Lozano (Telefé): “A las 12 me dice ‘gracias por todo, hasta acá llegué’. A lo que yo le respondo ¿Qué te anda pasando? y le digo que nos vemos mañana, y me dice ‘no, no nos vemos más’”.

Maxi fue internado tras un intento de suicidio

Ante este escenario, Ariel le consultó dónde se encontraba y fue ahí cuando Maxi contestó: “Me voy a matar, literal. Te quise mucho”. Paralelamente, recordó que siempre lucharon “espalda con espalda” porque a ambos les “cuesta conseguir laburo más que al resto”.

“Le mando videitos míos, para motivarlo, y no me responde más”, ponderó Ariel. Alrededor de la 1, según su relato, recibió otro mensaje de Maxi que decía “me llevó la cana”. Por eso, le preguntó, ¿Qué pasó? y le respondió: “‘Me denunciaron que me quise suicidar’ me dice él”, cerró Ariel.

VIDEO: ARIEL ANSALDO Y SU CHARLA CON MAXI GUIDICI