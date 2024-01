Tuli Acosta reveló cómo conoció a Lit Killah y el primer beso que se dieron

Tuli Acosta la rompió en Twitch y TikTok mostrando su talento y eso la llevó al gran presente que atraviesa con su participación en el Bailando. Pero antes de dar el salto a la fama en la televisión, Lit Killah se cruzó en su camino y actualmente viven un gran presente.

La joven oriunda de Río Ceballos, provincia de Córdoba, reveló en las últimas horas cómo conoció a su actual amor con el que ya lleva poco más de dos años de relación, tiempo que “se pasó volando”, según dijo a Infobae.

Lit Killah y Tuli Acosta Foto: Fiesta Bresh

CÓMO SE CONOCIERON TULI ACOSTA Y LIT KILLAH

“Vamos a cumplir dos años juntos. Nos miramos y decimos: “¡¿Qué?! ¿Cuánto ya…?”, contextualizó Tuli Acosta. Luego, aseveró que que ninguno encaró al otro para darle un beso, sino que “fue un poco mutuo”.

Tuli Acosta y Lit Killah, en La Velada del Año 3

“Veníamos de una Bresh, hicimos un after en la casa de él, tranqui, entre conocidos. No habíamos hablado tanto, nos conocíamos, pero de cruzarnos, nada más”, contextualizó la joven sobre la noche en la que conoció al artista.

Lit Killah y Tuli Acosta Foto: Instagram

“Ese día empezamos a charlar un montón y era como que la charla nunca se cortaba. Bailamos un rato, jugamos al pool. Se hicieron las 6, 7 de la mañana, la gente se fue y nosotros nos quedamos viendo videos en YouTube, escuchando música. Nos pusimos a bailar, giré, y cuando terminé de girar, lo tenía acá… Y fue como que no lo pensamos tanto”, contó entre risas.

Sin embargo, ella aseveró que ese primer encuentro no fue lugar del típico “pasaron cosas” y tras el beso, dijo: “Bueno, me voy a mi casa”. En ningún momento me chamuyó, yo en ningún momento lo chamuyé a él. Fue como tan de repente la película, ¿viste?”, ponderó.

¿QUIÉN ES MÁS AMOROSO, TULI ACOSTA O LIT KILLAH?

Con el correr de los dīas, Lit Killah y Tuli Acosta se escribieron y ella fue clara y sin rodeos desde el principio: “Está todo bien, me gustaste, veamos qué onda”. Y él ahí, al toque, como que entendió. Me dice que una de las cosas que le gustó es que nunca fui con vueltas, siempre fui muy clara”, rememoró.

Ahora, la pareja cumplió dos años este mes y Tuli asegura que ambos son románticos a su manera. “Yo soy más romántica que él pero porque soy una niña, pero él es muy muy mimoso, y muy romántico. Sí noté mucha diferencia en cosas de su personalidad que conmigo ha cambiado, solo porque se ha dado cuenta de que a mí me gusta”, concluyó.