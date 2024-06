La explosiva respuesta de Oky a las acusaciones de Tuli Acosta: “Ahora querés ser La Joaqui”

Oky y Tuli Acosta conformaron una de las relaciones más destacadas en la industria del streaming. Sin embargo, las cosas terminaron muy mal a fines de 2022 por las actitudes del joven de 24 años.

Estas etapas de abuso fueron realzadas por la bailarina en el programa “Sería Increíble” en OLGA. Allí, en el marco especial por el aniversario del movimiento “Ni una Menos”, la joven confesó con detalles todo lo que padeció durante su relación.

“Incluso hoy en día hay cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo. Al estar tan expuesta, fue por ahí por donde entró todo. ‘Si me dejás, esto se te vuelve en tu contra’ o ‘Estás conmigo solo por tal cosa’... Pero si lo dejaba le confirmaba todas esas cosas. Me entregué mucho emocionalmente y, al aislarme de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que decía. Yo sentía que estaba siendo transparente, y de la nada tenía ese feedback y decía ‘soy esto’”, reveló la cordobesa en el programa.

Tuli Acosta se quiebra al hablar de los maltratos de su ex pareja. Gentileza: Captura de video.

Ahora bien, tras confesar su vínculo tóxico con Oky, los fanáticos comenzaron a empatizar con la mediática. Esto hizo que el creador de contenido brindara su versión de los hechos.

La contudente postura de Oky sobre los dichos de su ex novia

Oky comunicó su punto de vista en su cuenta de “X”. Allí, acusó a su expareja de ser la nueva Joaqui y que gracias a él cambió su estatus económico.

Postura de Oky a los dichos de su exnovia sobre la relación. Foto: @octavioappo

“2024 y seguís hablando de mí (...) Ahora querés ser La Joaqui (...) y no Tuli, vos no vivías en una villa, te llevé a vivir a Nordelta”, expresó el joven en primera instancias.

Seguidamente, comenzó a resaltar que fue un buen novio por no hacerla trabajar y llevarla a Cancún de viaje. Asimismo, aseguró que la cordobesa no contaba con dinero al conocerlo.

Quién es Oky, el polémico streamer que apoya a Manzana de Gran Hermano y tiene un tema con L-Gante (Foto: @octavioappogh)

“Vos no tenías ni un peso y te conseguí un contrato con Twitch de 5 mil dólares. ¿Querías el Instagram verificado? Ahí lo tenés. No te hice trabajar, te llevé a Cancún. Que mal novio”, cerró el creador de contenido.

Reacción del público a los dichos de Oky sobre Tuli Acosta

Finalmente, los fanáticos rechazaron los dichos de Oky contra su expareja. En este sentido, aseguraron que su comunicado le daba más la razón a Tuli.

Se publicó un video en el que se lo observa al joven músico revoleando un gato en pleno stream. Gentileza: Clarín.

“Que risa que le das razón en todo lo que contó no te hice ir a trabajar esas pelotudeces como si vos hubieses sido dueño de su vida jajaja”, “Esto es exactamente lo que diría un violento. Gracias por confirmarlo de acciones y palabras”.