Tuli Acosta lloró al hablar de su relación con Lit Killah: “Me hizo sanar tantas cosas”

Lit Killah y Tuli Acosta son una de las parejas más consolidadas entre figuras de la escena nacional. El cantante de González Catán y la bailarina cordobesa comparten momentos de su romance a través de las redes sociales. Así como también, cada vez que pueden hacen coincidir sus agendas y se muestran juntos públicamente en diferentes eventos.

Durante una charla con sus compañeros del programa Red Flag, emitido por Luzu TV, Tuli Acosta habló sobre su relación con Lit Killah y no pudo contener la emoción. “Siempre intentamos acomodar nuestras agendas y estar para el otro porque ambos tenemos una vida bastante a full”, señaló.

Tuli Acosta y Lit Killah en los Coscu Army Awards Foto: instagram

Luego, contó lo que significó que su novio la acompañe a la gala de los Premios Martín Fierro Digital 2023. “Verlo ahí conmigo, saber que estaba ahí solo por mí y darme ese lugar”, señaló respecto al gesto que tuvo. “Porque él está mucho más arriba”, explicó sobre la diferencia que hay entre ambos a nivel exposición.

Lit Killah y Tuli Acosta Foto: Instagram

“Estos pequeños pasos que yo doy, por ahí pasa que yo llegué a la alfombra y lo buscaban a él, por ejemplo, y él me dice ‘amor, es tu momento’ ¿entendés? eso me hizo emocionar”, confesó con lágrimas en los ojos. “Porque nunca tuve a alguien al lado que realmente me haga ver que lo que tengo es por mí”, agregó con la voz quebrada.

La fuerte confesión de Tuli Acosta sobre Lit Killah

“De hecho Mauro (Lit) me hizo sanar tantas cosas, me han hecho creer que todo lo que tenía no lo merecía y, es la primera vez, me emociona y me siento confiada de poder decir ‘gracias’ libremente y no con una presión de que si no me tenés a mí no sos nada”, dijo indirectamente acerca de su conflictiva separación con el streamer tucumano Octavio “Oky” Appogh.

Lit Killah y Tuli Acosta Foto: Instagram

“Me hicieron creer eso mucho tiempo y él (Lit) me lo hace ver todos los días, y en estas cosas de acompañarme y decir ‘gorda, es tu momento, no es el mío, disfrutá vos’ nunca lo había vivido”, continuó haciendo mención también al apoyo por parte de sus compañeros y del público.