Oky se refirió a la relación entre Lit Killah y Tuli Acosta y pidió que no lo vinculen más con su expareja, luego de que se confirmara su noviazgo en las redes sociales.

“Es un pedido para la gente que realmente me quiere y para mi comunidad, yo sé qué más allá de lo que yo diga la gente que va a bardear y hay gente que le gusta el morbo y que lo va a ser inevitablemente”, comenzó Oky en un stream en referencia a la relación que comenzaron Lit Killah y Tuli Acosta.

“Tienen que entender que yo no soy dueño de nadie, la vida pasa y yo ya estuve con Tuli y terminó mi relación. Los amigos los tengo contados con los dedos de la mano, no voy a decir que Lit Killah era mi amigo, siempre dije que me parecia el más piola y que me sigue pareciendo, lo respetaba antes y ahora las cosas se encuadraron así. Les quiero pedir que vivan y dejen vivir, yo no compito con nadie, estoy en una etapa re cheta de mi vida”, explicó.

Lit Killah junto a Tuli Acosta. Foto: Instagram

El descargo llegó luego de el cantante argentino compartiera dos imágenes junto a Tuli, publicación en la que escribió “el verdadero L.Y.T”. Es que eso hizo que comenzaran a aparecer comentarios positivos y críticas con respecto a la relación.

Cabe recordar que Oky y la streamer no terminaron en buenos términos, lo que derivó en un ida y vuelta público entre ellos y sus seguidores.