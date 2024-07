¿Se hará botinera? Quién es el nuevo candidato de Sasha Ferro, tras su separación de Oky

Sasha Ferro es una influencer, modelo y cantante argentina, hermana de Lionel Ferro, que comenzó su carrera en las redes sociales, y tiene más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, y en noviembre de 2023, se lanzó como cantante y ya tiene cuatro canciones.

El éxito de Sasha Ferro en redes sociales Foto: instagram

Además, Sasha Ferro realiza contenido para adultos en OnlyFans, y tiene cuatro canciones: “Fanático” junto a Oky, “No te vas a enamorar” junto a L-Gante, “Error” y “No te extraño”, estas dos últimas como solista.

El pasado 24 de junio decidió terminar su relación con Octavio “Oky” Appo, el streamer reconocido por protagonizar algunas polémicas y por las acusaciones que Tuli Acosta hizo contra él. Frente a esto, Sasha decidió realizar un comunicado.

Sasha Ferro y Oky cuando eran pareja

A menos de un mes de su separación, Sasha Ferro recibió el halago de Roberto Garnacho, el hermano del futbolista argentino, Alejandro Garnacho. Sasha compartió una foto suya en X y él le respondió públicamente: “Te ves más linda desde que dejaste tu relación”.

Roberto Garnacho, hermano de Alejandro Foto: Twitter

Roberto es muy activo en X, es más, estuvo realizando varios posteos en torno a la Copa América 2024, donde su hermano jugó con la Selección Argentina. Cabe recalcar que la modelo no le respondió, pero el posteo gran repercusión.

El picante comentario de Roberto Garnacho a Sasha Ferro Foto: Captura de X

Sasha Ferro dio detalles de su separación de Oky

En una entrevista con Rulo David para “Te lo juro” de Quiero Música, Sasha Ferro contó cómo se encuentra tras la separación de Oky: “Dentro de todo estoy bien, estoy yendo al psicólogo dos veces por semana. Estaba re mal, ahora estoy mejor. Me dolió porque yo no tenía pensado cortar y fue de repente”.

Y luego contó por qué terminó la relación: “Le corté yo porque no nos estábamos haciendo bien. No quería cortar, quería que esas cosas se mejoren, pero era imposible. Habíamos intentado cambiar cosas de la relación, él le ponía un poco de ganas y yo sentía, que yo la remaba mucho más. En un momento no dio para más”.