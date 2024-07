Así está Enzo, el hijo de Alejandro Garnacho y Eva García

Alejandro Garnacho es considerado el diamante en bruto de la Selección Argentina. Tras debutar en la Copa América 2024 en el partido contra Perú, se espera que el jugador goce de sumos éxitos junto a sus compañeros.

Alejandro Garnacho, delantero de Argentina ante Sergio Pena, defensor de Perú. (AP)

“A Ale lo vi muy bien los minutos que le tocó jugar (...) Felices por ellos y ojalá lo hayan disfrutado. Que sigan haciéndolo de esta manera, que para nosotros es un privilegio”, expresó Leandro Paredes sobre la participación de Alejandro Garnacho y Valentín Carboni en la Copa América.

Ahora bien, el futbolista cuenta con el apoyo de su familia a la distancia. Desde este aspecto, Eva García, la novia de Alejandro Garnacho, no ha dudado en hacerse presente en Europa con la camisa de la Selección Argentina.

Eva García, la novia de Alejandro Garnacho que lo apoya en todos los partidos. Foto: @eva

“¡Es hoy! Siempre estaremos contigo, papi. Deseando verte @garnacho7″, destacó la novia del jugador del Manchester United con la camisa del equipo argentino.

Su apoyo no ha sido el único e incondicional. Enzo, el hijo de la pareja, ha sido uno de los motivos más grandes del jugador a seguir sus sueños en la Copa América.

Así está hoy el bebé de Alejandro Garnacho

Enzo Garnacho nació el 4 de octubre de 2023. A solo tres meses de cumplir su primer año, el bebé ha sido el foco de atención de sus padres.

Enzo junto a su madre en Tenerife, España. Foto: @evagarcia

“Si hace un año me llegan a decir todo lo que se estaba por venir, no me creería. Si tuviera que definir con una palabra, sería diferente”, expresó García al reflexionar sobre la llegada de su hijo.

Enzo Garnacho ha estado en diferentes festividades con sus padres. Navidad, juegos del Manchester United y vacaciones en España son algunos de los lugares que ha disfrutado el pequeño.

Enzo junto a sus padres en el final de temporada del Manchester United. Foto: @evagarcia

“Nuestro primer verano juntos” , resaltó la influencer con el pequeño Garnacho.

Cómo se conocieron Alejandro Garnacho y Eva García

La pareja se conoció en España, cuando solo tenían 15 años. En ese entonces, ambos sobrellevaron una relación a distancia, dado que Garnacho vivía en Inglaterra y García en Madrid.

Quién es Eva García, la novia de Alejandro Garnacho, el nuevo jugador de la Selección Argentina Foto: Alejandro Garnacho

Sin embargo, la vida los reuniría en Inglaterra en 2023 tras enterarse del embarazo de la influencer. Y a partir de allí, la pareja se volvió aún más inseparable.

Alejandro Garnacho y Eva García esperan un hijo Foto: web

“Este año he dado el paso más importante de mi vida. Decidí dejar mi país, a mi familia y amigos para vivir con el amor de mi vida y ahora el padre de mi hijo”, expresó la joven en un mensaje reflexivo a fines del año pasado.