El intenso romance de Sol Pérez con un jugador de la Selección Argentina: “Tenía las llaves de mi departamento y todo”

A lo largo de su carrera mediática, Sól Pérez ha blanqueado distintas relaciones amorosas que se han hecho públicas. Hoy, la panelista de Gran Hermano 2024 está felizmente casada con Guido Mazzoni, empresario y dueño de la reconocida cadena de gimnasios.

La novedad es que Sol decidió blanquear un breve y ajetreado romance que tuvo con Exequiel Palacios, el miembro de la Scaloneta que recién comenzaba su carrera como futbolista profesional en River Plate.

Sol Pérez se puso la camiseta de Argentina y en botas blancas causó sensación. Foto: Sol Pérez

La relación entre la ex chica del clima y el campeón del mundo fue intensa, incluso se supo que ella le había dado las llaves de su departamento. Sin embargo, de un día para el otro y, más temprano que tarde, llegó a su fin. Ahora, se conocen los motivos.

Exequiel Palacios será homenajeado en Tucumán. Foto: SECP.

Al parecer el joven mantenía una doble vida a espaldas de Pérez. Sobre el tema, ella contó: “Yo dije que lo quería y me arrepiento. No lo quiero más. ¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me las devolviera”.

Por qué terminaron Sol Pérez y Exequiel Palacios

Sol Pérez habló sobre los motivos por los cuales su relación con Exequiel Palacios llegó a su fin. La modelo aseguró que le creía acerca de su estado civil: “Yo le creía que no tenía novia. Si hasta me dijo: ‘¿Puedo decir que soy yo el que está saliendo con vos?’”, informó la mediática. Pero al parecer Palacios mentía. Tal es así que en la actualidad vive una escandalosa separación de Yésica Frías, su ex esposa, quien lo encontró in fraganti junto a una amante.

Al hacerse pública la situación, Yésica contó el problema económico que enfrenta por una deuda de un departamento que ella tiene en el partido de Tigre y su ex no quiere afrontar. Para saldarla Yésica puso en venta reliquias del campeón del mundo.