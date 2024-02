Tras sufrir un ACV, el líder de Catupecu Machu dio detalles de lo que vivió: “Fue gravísimo”

Fernando Ruiz Díaz es un músico, guitarrista y cantante argentino de 55 años, que saltó a la fama por ser el líder de Catupecu Machu, la cual está en actividad desde 1994. Es decir, este año se cumplen 30 años desde su inicio y su demostración de rock alternativo en Argentina y el mundo.

El 20 de febrero se conoció la noticia de que Fernando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y tuvo que cancelar sus shows en el Cosquín Rock. Una semana más tarde, se mostró en las redes sociales con un buzo de capucha y lentes de sol, y se dirigió a su público.

El comunicado de Catupecu Machu tras el ACV de Fernando Ruiz Díaz. Foto: Instagram

Fernando mostró que estaba con todo su equipo y explicó: “No tengo el alta del hospital para que vaya a casa. El alta médica vendrá después, tengo una larga recuperación. No sabía que había sido tan heavy. Fue gravísimo lo que me pasó, infarto cerebral e isquémico. Tengo algo en el corazón que lo tendré que operar después”.

Luego, se dirigió al público y confesó: “Quiero agradecer el amor de mi familia y de la gente del hospital. Me salvaron. Estamos haciendo un gran disco y nos reencontramos en el Movistar Arena”, dijo entre risas. Por último, agregó: “Los milagros existen. Salí caminando y dije: ‘soy un milagro caminado’. Arriba no me querían y la vida es muy larga. Volví a nacer y me queda un camino hermoso. Vuelvo a desconectarme del Teléfono como todos estos últimos días por prescripción”.

El otro mensaje de Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu

Por otro lado, escribió: “Una Vida Intensa, otra de regalo. Gracias a ustedes amores y a cada alma que está rezando por mí, les aseguro que llegó y está llegando. Como me dijeron los profesionales: tranquilo, sin apuro, sin prisa y sin pausa”. El nuevo disco de Catupecu que suma cada vez más sustancia y el deseo de reencontrarnos en los destinos que nos esperen con el reptil que cambia la piel otra vez.