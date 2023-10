El cantante de Catupecu Machu habló sobre Juan Schiaretti y realizó una polémica comparación

Faltan pocos días para las elecciones presidenciales del próximo domingo 22 de octubre, por lo que el tema ya está en boca de todos. Esto es tan así que, el cantante de Catupecu Machu habló sobre Córdoba, Juan Schiaretti y Javier Milei en su presentación en Corrientes.

Todo sucedió el domingo 15 en el festival Taragüí Rock de aquella provincia. Allí, durante un intervalo de su recital, el cantante Fernando Ruiz Díaz hizo alusión al candidato de La Libertad Avanza, Milei. “Yo tengo una hermana con síndrome de down, que en la jerga se dice ‘mogólico’, y hay un candidato que insulta a la gente diciendo ‘vos sos mogólico’. Epa, puede ser presidente ese chabón eh”, expresó.

EL MÚSICO APUNTÓ TAMBIÉN CONTRA SCHIARETTI Y CÓRDOBA

Luego, añadió: “No estoy hablando de política eh, no me gusta ninguno de los cinco, ni hablar. Soy hijo de cordobesa. Bue, el de Córdoba… Córdoba es como Nueva York, boludo. Pero escúchame, ninguno de los cinco pero a ese no”.

“Mogólico como insulto, no; reivindicar la dictadura, no. Son como 40 pasos atrás, boludo. Tengo una hija de 10 años, todos los derechos que lograron las mujeres, volverlos para atrás no. De los cinco candidatos hay uno que no, por favor”, agregó Ruíz Díaz en referencia a Milei.

“Nada personal con el chabón. Encima usa el tema de La Renga, aguante La Renga. Son amigos nuestros y no les copa una mierda que use el tema”, cerró antes de seguir con el show.