“Milei es lo más nefasto que tiene la política argentina”: dijo un intendente de Córdoba

A 16 días de las elecciones presidenciales, diferentes políticos de todos los espacios y agrupaciones salen al cruce en búsqueda de votos. En las últimas horas, un intendente de Córdoba aseguró que Javier Milei “es lo más nefasto que tiene la política argentina.

“Lo único cierto es que estos impresentables vienen apuntando sistemáticamente contra la educación pública y esta es una más”, increpó Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero en diálogo con FM Sol sobre las críticas de Victoria Villaruel, compañera de fórmula del referente de La Libertad Avanza (LLA), a la Universidad de la localidad.

El intendente Marcos Ferrer acompañó la votación en el Congreso para la creación de la Universidad de Río Tercero. (Gentileza: Municipalidad de Río Tercero)

Luego, Ferrer aseveró que Milei y Villaruel “reivindican el gobierno de Menem como el mejor de la historia y precisamente fue ese gobierno el que provocó el Atentado para tapar los actos de corrupción de la venta de armas a Croacia y a Ecuador”.

Marcos Ferrer intendente reelecto en Rio Tercero ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

‘Ella (Villaruel) y Javier Milei, que es lo más nefasto que tiene la política argentina, andan por la vida hablando mal de un montón de personas que han construido la democracia”, arremetió el intendente reelecto con más del 50% de los votos.

Javier Milei y Victoria Villaruel cerraron su lista Foto: Instagram

En este marco, analizó que la diputada “debería pedir disculpas y decir que el delincuente condenado de Menem se amparó en los fueros hasta el último día para no ir a la cárcel”. Además, aseguró que “es inconcebible que una mujer le baje el precio a lo que pasó en la Dictadura”.

LA CRÍTICA DE VILLARUEL A LA UNIVERSIDAD DE RÍO TERCERO

La candidata a vicepresidente de la LLA, Villarruel, apuntó contra la reciente sancionada creación de la Universidad Nacional Río Tercero y dijo que no le encuentra relación con la explosión de la Fábrica Militar.

Villaruel en el evento organizado por Rotary. Foto: FM S

“Esta universidad fue traída a colación de una solicitud de la Unión Cívica Radical para crear la de Río Tercero, en Córdoba, creada para brindar homenaje a ciudadanos de esa ciudad o por la voladura de una fábrica militar”, indicó la mujer en una disertación en un almuerzo que organizó Rotary Club.

“Todavía busco entender la correlación que puede tener la creación de una universidad con un hecho como este. Pero hubo quórum, se votó, y por esa universidad tuvimos que votar cuatro más”, ponderó la candidata.

Ante estas declaraciones Ferrer manifestó: “Lo único cierto es que estos impresentables vienen apuntando sistemáticamente contra la educación pública y esta es una más; pero yo no voy a permitir que una persona que no tiene respeto por los muertos de la patria que pretende gobernar, manche la memoria de los riotercerenses que murieron en el Atentado de 1995, no es un homenaje como dijo ella, es una Reparación Histórica”.