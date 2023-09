Tras los dichos de Milei, organizan una misa en “desagravio al papa Francisco” en Córdoba

Tras los dichos del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, en contra de Jorge Mario Bergoglio, sacerdotes y fieles de Córdoba organizaron para este martes una misa en “desagraivo al papa Francisco”.

MISA POR EL PAPA FRANCISCO EN CÓRDOBA: DÓNDE Y CUÁNDO

El encuentro será este 26 de septiembre desde las 17 en la Parroquia Crucifixión del Señor, de barrio Müller, que lleva adelante el padre Mariano Oberlin. La convocatoria expresa el mensaje por “una sociedad con justicia social”.

Mariano Oberlin. Foto: Bravo Nicolas

“Nos congregamos para expresar nuestro más enérgico repudio a las expresiones del candidato Javier Milei que afectan a la persona y dignidad del papa Francisco y a los valores de la justicia social, paz y fraternidad que expresa”, detallaron en el comunicado oficial.

Javier Milei, durante su caravana por San Martín - Gentileza

Este martes por la mañana, Oberlin indicó a El Doce que la misa está dirigida a las declaraciones del candidato libertario y enumeró los tres puntos graves de las palabras: “A nivel civil , no es positivo que un candidato a jefe de Estado se manifieste con violencia contra un jefe de Estado”.

En segundo lugar, ponderó que “a nivel humano, no está bueno que un representante de la humanidad se exprese con insultos porque todos los grupos sociales merecen respeto”. Por último, concluyó que “Milei no dice la verdad porque expresa que el Papa Francisco miente a través de la palabra de Dios, cuando no es así”.

QUÉ DIJO MILEI SOBRE EL PAPA FRANCISCO

En declaraciones al programa que tenía Viviana Canosa en Canal 9, Milei acusó a Bergoglio de fomentar el “comunismo” en el mundo y ser el “representante del Maligno en la Tierra”. En este marco, arremetió contra Bergoglio por defender la idea de “justicia social”.

El papa Francisco. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Foto: Alessandra Tarantino

Luego, la vinculó con “la envidia” la cual es “uno de los pecados capitales”. Incluso, trató al Sumo Pontífice de “imbécil”, ante la sorprendida mirada de la conductora. Por otro lado, en la entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson fue más allá.

“El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas... Tiene afinidad por los comunistas asesinos”, cerró Milei.