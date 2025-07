La revelación de Ludovica Squirru sobre Javier Milei que generó preocupación: “Es un...”

En medio de una etapa de definiciones políticas clave, Ludovica Squirru sorprendió con una lectura astrológica que puso en alerta a más de uno. Entrevistada por Radio Mitre, la especialista en Horóscopo Chino aseguró que el presidente Javier Milei representa “un experimento” para el país y advirtió que vienen meses movidos.

“Él es perro de metal en el horóscopo chino, pero no encaja. Yo de verdad creo que Milei es un experimento para la Argentina”, lanzó Squirru sin rodeos. La frase no tardó en viralizarse en redes sociales, en especial porque llegó justo después de que el Senado aprobara leyes claves para el Gobierno, en una jornada cargada de tensión.

Qué dice el horóscopo chino sobre Javier Milei y el futuro de Argentina.

Mientras Milei se hizo eco de lo sucedido con mensajes en redes sociales y rumores de posibles vetos, la astróloga aseguró que el verdadero foco no está en el poder, sino en la población. “No puede ir bien ningún país que no integre lo demás que le hace falta a la gente”, expresó, marcando el tono de sus preocupaciones para lo que queda del 2025.

Ludovica Squirru anticipó qué se viene para el país

“Estamos llegando a una situación totalmente inesperada y desconocida”, explicó, en relación al giro que tomó el país desde la llegada de Milei al poder. Para Ludovica, el cambio ya está en marcha y no habrá vuelta atrás.

España. El presidente Javier Milei en el Foro Económico de Madrid, este 8 de junio de 2025. (AP / Manu Fernandez)

Además, advirtió que habrá un fuerte movimiento migratorio. “Va a llegar mucha gente del otro lado del mar con hambre, con necesidad de empezar una nueva vida”, vaticinó. En ese contexto, la astróloga sostuvo que Argentina sigue sin aprender de sus experiencias pasadas y que eso podría jugarle en contra en esta nueva etapa.

La astróloga Ludovica Squirru.

Mientras tanto, el presidente continúa con su agenda, y sus votantes y detractores siguen atentos cada uno de sus pasos. ¿Será este, como dice Ludovica, un experimento que marcará un antes y un después en la historia nacional? El tiempo y las estrellas lo dirán.