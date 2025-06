Los 3 signos del Horóscopo Chino que enfrentarán crisis en el amor y el trabajo, según Ludovica Squirru

Junio llega a su fin y julio se acerca con nuevas energías y desafíos para los signos del Horóscopo Chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, este cambio de mes trae movimientos importantes que cada signo deberá seguir de cerca.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Además, la astróloga comparte consejos clave para cerrar junio de forma armoniosa. De no hacerlo, podrían aparecer complicaciones inesperadas y situaciones de incertidumbre difíciles de manejar.

Estos son los 3 signos del Horóscopo Chino que tendrán problemas amorosos y financieros, según Ludovica Squirru

Tigre: Este signo podría atravesar momentos de tensión, especialmente en lo laboral y en cuestiones legales. “Enfrentará tensiones en el plano laboral y legal. Por ejemplo, podría meterse en desacuerdos contractuales o discusiones en el trabajo relacionadas con fechas límite o responsabilidades. La clave está en mantener la calma para negociar y evitar enfrentamientos”. Para atravesar este período, Ludovica recomienda enfocarse en la conexión cuerpo-mente: “El consejo: canalizar la energía a través del cuerpo, moverse, respirar y pensar dos veces antes de actuar. Puede incorporar ejercicios de respiración profunda y prácticas de Tai Chi o Qi Gong, que también pueden ayudar a equilibrar esa energía intensa. La diplomacia va a ser su mejor aliada”.

Rata: El enfoque estará puesto en el bienestar integral. “Es tiempo de cuidarse de adentro hacia afuera con señales del cuerpo y el alma. Podría tener dificultades para mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso, lo que generará agotamiento o problemas digestivos. También va a ser importante que no se deje llevar por presiones externas o decisiones impulsivas”. Ludovica sugiere apostar por una alimentación consciente y el descanso mental: “Se recomienda confiar en la intuición y recuperar el centro, aunque eso signifique decir que no. El consejo: se recomienda una dieta rica en verduras verdes y alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico, como el jengibre y el té verde. También va a ser beneficioso adoptar rutinas de yoga suave o meditación guiada para calmar la mente”.

Horóscopo Chino. Rueda.

Conejo: La emocionalidad estará a flor de piel en esta etapa. “Este signo entra en una etapa de confusión emocional. Podría sentir la necesidad de replantear amistades o relaciones personales que ya no le aportan. Podrían surgir dudas sobre proyectos personales o profesionales, generando ansiedad. Este es un buen momento para definir prioridades y evitar compromisos que no resuenen con su esencia. El consejo es no buscar seguridad afuera, sino adentro. Va a ser un buen momento para reevaluar vínculos y encontrar nuevas metas y, sobre dejar espacio para la creatividad como refugio y medicina”.