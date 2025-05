Lali Espósito es una de las cantantes más importantes de la escena musical argentina. No solo por su talento, sino también por su opinión en temas políticos y relacionados con lo social. No duda en hablar sobre la realidad del país y no teme enfrentar a los haters en redes sociales.

La artista fue consultada sobre lo sucedido entre Ricardo Darín y Javier Milei. El actor en el programa de Mirtha Legrand había indicado que los precios estaban muy altos y dio como ejemplo que una docena de empanadas costaba 48 mil pesos.

Desde el gobierno nacional salieron a responderle primero el ministro Luis Caputo y luego el presidente de la Nación, Javier Milei. Esto genero un ida y vuelta y la polémica creció.

Lali fue consultada sobre este tema y la pregunta la sorprendió: “Ya como lo planteas es terrible. Me resulta bizarro. Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Lo que pasa es que estamos en una época tan corta, tan chata las conversaciones. Tan en lo poco importante. Darín puede dar cualquier opinión como cualquier ciudadano”

“Hay cosas que importan mucho más como el Garrahan por ejemplo. Hay intolerancia en general. Hay una cancelación constante. Es una época insoportable, cínica, con 0 profundidad de discusión política” analizó la cantante.

La cantante es una de las artistas más importantes de la Argentina y no duda en dar su opinión sobre la situación política y social del país: “Me parece mal que alguien no pueda opinar. Todos deberíamos poder y no sentir que te atacan”

“Aunque no estés de acuerdo con sus políticas, está bueno sentir que podés escuchar a un presidente y ver que está pasando en tu país. Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que llama mandriles a los que no piensan como él” afirmó Lali en declaraciones con periodistas.